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Около 100 новейших тренажеров поступили в соединения РВСН, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс"

04.07.2017 ЦАМТО 86 0
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ПГРК "Ярс"
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН
Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

ЦАМТО, 3 июля. В соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс", поступили около 100 новейших тренажеров.

Эти учебно-тренировочные средства (УТС) имитируют боевую противодиверсионную машину (БПДМ) "Тайфун-М", машину дистанционного разминирования "Листва", кабины машины обеспечения боевого дежурства и автономной пусковой установки "Ярс". До 2020 года РВСН получат несколько сотен тренажеров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

УТС введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс" полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, завершена их поставка в Тейковскую ракетную дивизию. Благодаря тренажерам в каждом из этих соединений при обучении механиков-водителей удается сэкономить более 150 тыс. литров горючего в год. А в целом в РВСН до 2020 года применение тренажеров позволит сэкономить более 4 млн. литров дизельного топлива.

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению и нарушение его исходного положения недопустимо.

Современные кабины тренажерных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих. Дорожная или боевая обстановка проецируется на три больших экрана. Кабина ракетоносца расположена в двух метрах над землей на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от обстановки. Внутри верхняя панель приборов повторяет реальную, а вместо боковых – мониторы: левый отражает технические характеристики, правый передает изображение с камеры заднего вида. На компьютере все происходит быстрее, чем в реальности, но главное – не затраченное время, а правильная очередность действий. Для отработки внештатных ситуаций в программу заложены различные неполадки.

Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

Новейший тренажер БПДМ "Тайфун-М" позволяет обучать личный состав подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств. В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК "Ярс", военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток. Тренажер боевой противодиверсионной машины БПДМ "Тайфун-М" способен поражать условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке.

Тренажер позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Новейший тренажерный комплекс моделирует тактическую обстановку, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав условного противника. Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

В настоящее время РВСН проводят испытания новейшего тренажерного комплекса для дежурной смены боевого управления Центрального командного пункта РВСН.

За два года РВСН провели около 70 успешных испытаний тренажеров, в том числе с трехмерной графикой (3D) для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.

Имеющийся в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1500 наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80 проц., сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.
03.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Проекты
2020-й год
ИТ
ПГРК
Тайфун

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