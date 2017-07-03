На вооружение радиотехнических войск ЦВО поступили новые РЛС
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Многофункциональный радиолокационный комплекс (РЛК) "Небо-М". Источник: rusarmy.com
ЦАМТО, 3 июля. Новые радиолокационные станции (РЛС) "Небо-У" и "Небо-М" поступили по Гособоронзаказу в 14-ю армию ВВС и ПВО Центрального военного округа. Станции усилили подразделения радиотехнических войск округа, дислоцированных в Поволжье и Западной Сибири.
РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий – от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием "стелс-технологий" на дальности до 600 км, обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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03.07.2017
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