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На вооружение радиотехнических войск ЦВО поступили новые РЛС

04.07.2017 ЦАМТО 84 0
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NEBO-M
Многофункциональный радиолокационный комплекс (РЛК) "Небо-М". Источник: rusarmy.com

ЦАМТО, 3 июля. Новые радиолокационные станции (РЛС) "Небо-У" и "Небо-М" поступили по Гособоронзаказу в 14-ю армию ВВС и ПВО Центрального военного округа. Станции усилили подразделения радиотехнических войск округа, дислоцированных в Поволжье и Западной Сибири.

РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий – от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием "стелс-технологий" на дальности до 600 км, обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
03.07.2017
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