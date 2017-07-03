Мотострелки общевойсковой армии ЗВО получили "умные" мишени для модернизации полигона "Погоново"



Ротный тактический комплект РТК-1 предназначен для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки на реальной местности при проведении тактических учений с боевой стрельбой, с применением световой имитации стрельбы и подрыва пиротехнических средств, в дневных и ночных условиях, в любое время года.

Источник: www.polygon-factory.ru Ротный тактический комплект РТК-1 предназначен для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки на реальной местности при проведении тактических учений с боевой стрельбой, с применением световой имитации стрельбы и подрыва пиротехнических средств, в дневных и ночных условиях, в любое время года.Источник: www.polygon-factory.ru

ЦАМТО, 3 июля. Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области, получили 2 ротных тактических комплекта полигонного оборудования РТК-1 для модернизации полигона "Погоново".

"Полигон "Погоново" завершает реконструкцию материальной базы для военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских частей общевойсковой армии ЗВО. РТК обеспечивает развертывание до четырех районов целей, от 20 до 35 мишеней в каждом, позволяет создавать мишенную обстановку для проведения ротных и батальонных тактических учений, что дает возможность проводить качественную подготовку личного состава подразделений", – заявил командующей общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Новое полигонное оборудование планируется использовать при комплексной подготовке военнослужащих разных видов и родов войск для создания единого тактического замысла на поле современного боя. Каждая из мишеней РТК оборудована датчиком удара, что позволяет оператору мишенного поля отслеживать попадания и организовывать в 3 раза быстрее работу по организации стрельбы на полигоне.

Всего за время реконструкции полигона "Погоново" было воссоздано свыше 300 объектов инфраструктуры полигона: директрисы боевых машин пехоты, танковая директриса, танкодром, учебные поля для видов и родов войск, позиции ствольной и реактивной артиллерии. С конца 2014 года на полигоне "Погоново" создано свыше тысячи км полевых дорог, проведено более 2000 км электросетей и коммуникаций.

До конца года будут проведены подготовительные работы по воссозданию вододрома для вождения танков под водой, сообщает пресс-служба Западного военного округа.