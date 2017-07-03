Новейшие тренажерные системы РВСН позволят моделировать тактическую обстановку на подступах к полевым позициям
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 3 июля. В Ракетные войска стратегического назначения поступает уникальный тренажер, обучающий личный состав подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.
В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК "Ярс", военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток. Тренажер боевой противодиверсионной машины БПДМ "Тайфун-М" способен поражать условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке.
Тренажер позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.
Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.
Новейший тренажерный комплекс моделирует тактическую обстановку в районе активных действий ДРФ, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника.
Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.
Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.
Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр города Остров (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.
Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН.
До 2020 года в РВСН будет поставлено 20 тренажеров БПДМ "Тайфун-М".
Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. БПДМ предназначена для охраны ракетных комплексов РВСН, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.
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03.07.2017
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