Балтийский флот обеспечивает испытания ДЭПЛ "Нижний Новгород" и "Колпино"



Спуск на воду ДЭПЛ "Колпино"

Источник: sudostroenie.info Спуск на воду ДЭПЛ "Колпино"Источник: sudostroenie.info

ЦАМТО, 3 июля. Экипажи боевых кораблей и спасательных судов, морская авиация Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи Л-3 в море дизель-электрических подводных лодок "Нижний Новгород" и "Колпино".

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипажи подводных лодок в районе боевой подготовки Балтийского флота провели тактическое учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника. В ходе учения экипажи ДЭПЛ в подводном положении вели "охоту" друг за другом, а затем производили электронные пуски противолодочного оружия.

В соответствии с планом боевой подготовки в Балтийском море, новейшие "Варшавянки" также отработали внутрикорабельные учения по различным видам подготовки: борьбе за живучесть подводной лодки, организации повседневной деятельности экипажа, навигации в надводном и подводном положении и комплекс упражнений боевой подготовки.

Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних "Варшавянок". Обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Подводные лодки этого проекта, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).