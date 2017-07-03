Балтийский флот обеспечивает испытания ДЭПЛ "Нижний Новгород" и "Колпино"
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Спуск на воду ДЭПЛ "Колпино"
Источник: sudostroenie.info
ЦАМТО, 3 июля. Экипажи боевых кораблей и спасательных судов, морская авиация Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи Л-3 в море дизель-электрических подводных лодок "Нижний Новгород" и "Колпино".
В рамках отработки плановой курсовой задачи экипажи подводных лодок в районе боевой подготовки Балтийского флота провели тактическое учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника. В ходе учения экипажи ДЭПЛ в подводном положении вели "охоту" друг за другом, а затем производили электронные пуски противолодочного оружия.
В соответствии с планом боевой подготовки в Балтийском море, новейшие "Варшавянки" также отработали внутрикорабельные учения по различным видам подготовки: борьбе за живучесть подводной лодки, организации повседневной деятельности экипажа, навигации в надводном и подводном положении и комплекс упражнений боевой подготовки.
Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних "Варшавянок". Обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Подводные лодки этого проекта, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).
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03.07.2017
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