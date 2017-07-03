Проведение ОКР по АПЛ проекта "Хаска" будет заложено в госпрограмме вооружения 2018-2025 гг.
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Флаг ВМФ РФ
ЦАМТО, 3 июля. Проведение ОКР по многоцелевой атомной подводной лодке проекта "Хаска" будет заложено в госпрограмме вооружения (ГПВ) 2018-2025 гг.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на научной конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Опытно-конструкторские работы по АПЛ "Хаска", которые являются пятым поколением нашего подводного флота, заложены в ГПВ 2018-2025", – сказал В.Бурсук.
Он подчеркнул, что "подводные лодка пятого поколения класса "Хаска" будут превосходить все показатели нынешних лодок, особенно в главном показателе – скрытности, как минимум, в два раза", – передает "РИА Новости".
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03.07.2017
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