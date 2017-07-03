Три недостроенных фрегата проекта 11356, простаивавшие из-за непоставок Украиной двигателей, будут достроены и переданы ЧФ



Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович"

Источник: © Александр Карпушкин/ТАСС Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович"Источник: © Александр Карпушкин/ТАСС

ЦАМТО, 3 июля. Три из шести фрегатов проекта 11356, простаивавшие из-за непоставок Украиной двигателей, будут достроены и переданы Черноморскому флоту. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на салоне МВМС-2017 заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

Как напоминает агентство, строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов теперь освоено и ведется в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".

"Действительно, мы пошли навстречу нашим иностранным партнерам, желающим приобрести фрегаты этого проекта. Однако уже заложенная на "Янтаре" вторая тройка кораблей серии будет достроена и передана ВМФ", – сказал В.Бурсук.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей проекта 11356. В настоящее время в боевой состав ВМФ России вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов – "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин", отмечает агентство.