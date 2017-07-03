Акционеры ОАК избрали Совет директоров корпорации



Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 3 июля. На годовом собрании акционеров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), прошедшем в Москве 29 июня, избран Совет директоров корпорации в следующем составе.

1. Алешин Борис Сергеевич;

2. Борисов Юрий Иванович;

3. Елин Евгений Иванович;

4. Иванов Андрей Юрьевич;

5. Мантуров Денис Валентинович;

6. Окулов Валерий Михайлович;

7. Потапов Владимир Михайлович;

8. Сердюков Анатолий Эдуардович;

9. Слюсарь Юрий Борисович;

10. Харченко Иван Николаевич;

11. Юрченко Евгений Валерьевич.

Акционеры ОАК утвердили годовой отчет Общества за 2016 год. Согласно документу, поставив 141 самолет (включая 7 опытных ВС), корпорация получила рекордную консолидированную выручку по МСФО в 417 млрд. рублей, что на 20% превышает результат 2015 года. Акционеры проголосовали за то, чтобы не выплачивать дивиденды и вознаграждение членам Совета директоров в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли.

Помимо этого, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, избраны члены ревизионной комиссии, а аудитором ПАО "ОАК на 2017 год утверждено ООО "РСМ РУСЬ".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".