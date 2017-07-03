Акционеры ОАК избрали Совет директоров корпорации
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Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 3 июля. На годовом собрании акционеров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), прошедшем в Москве 29 июня, избран Совет директоров корпорации в следующем составе.
1. Алешин Борис Сергеевич;
2. Борисов Юрий Иванович;
3. Елин Евгений Иванович;
4. Иванов Андрей Юрьевич;
5. Мантуров Денис Валентинович;
6. Окулов Валерий Михайлович;
7. Потапов Владимир Михайлович;
8. Сердюков Анатолий Эдуардович;
9. Слюсарь Юрий Борисович;
10. Харченко Иван Николаевич;
11. Юрченко Евгений Валерьевич.
Акционеры ОАК утвердили годовой отчет Общества за 2016 год. Согласно документу, поставив 141 самолет (включая 7 опытных ВС), корпорация получила рекордную консолидированную выручку по МСФО в 417 млрд. рублей, что на 20% превышает результат 2015 года. Акционеры проголосовали за то, чтобы не выплачивать дивиденды и вознаграждение членам Совета директоров в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли.
Помимо этого, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, избраны члены ревизионной комиссии, а аудитором ПАО "ОАК на 2017 год утверждено ООО "РСМ РУСЬ".
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
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03.07.2017
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