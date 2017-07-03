Новый рейдовый буксир "РБ-937" принят в состав Каспийской флотилии
|
|
Логотип ОАО “ПЕЛЛА”
Источник: http://podshipnik-servis.ru/
ЦАМТО, 3 июля. В состав отряда судов обеспечения Каспийской флотилии принято новое судно – рейдовый буксир "РБ-937". Он построен на стапелях Ленинградского судостроительного завода "Пелла".
Представители завода-изготовителя передали буксир командованию флотского объединения. Под звуки гимна Российской Федерации на судне поднят Андреевский флаг.
По морской традиции помощник командира бригады кораблей по работе с верующими военнослужащими иерей Илья Кишко окропил святой водой и освятил судно и его экипаж.
Данный проект судна "река-море" оснащен новейшим оборудованием, современными средствами навигации ГЛОНАСС, средствами связи и автоматики.
В настоящее время экипаж буксира "РБ-937" приступил к отработке специальных курсовых задач. Моряки выполняют регламентные работы по обслуживанию судового оборудования, проводят различные учения и тренировки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Справочно:
Рейдовый буксир "РБ-937" предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и размывки льда.
|
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.05.2017 Новый буксир, построенный для Каспийской флотилии, отправился из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования
24.11.2016 Каспийскую флотилию пополнят двумя новыми буксирами в декабре
20.01.2014 "38 попугаев" и три "грачонка"
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.05.2013 В состав Каспийской флотилии принят новый рейдовый буксир
30.05.2017 В Санкт-Петербурге спущен на воду новый высокоманевренный рейдовый буксир "РБ-393"
17.03.2017 Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
21.11.2016 Алмазные помощники