Новый рейдовый буксир "РБ-937" принят в состав Каспийской флотилии



Логотип ОАО “ПЕЛЛА”

Источник: http://podshipnik-servis.ru/ Логотип ОАО “ПЕЛЛА”Источник: http://podshipnik-servis.ru/

ЦАМТО, 3 июля. В состав отряда судов обеспечения Каспийской флотилии принято новое судно – рейдовый буксир "РБ-937". Он построен на стапелях Ленинградского судостроительного завода "Пелла".

Представители завода-изготовителя передали буксир командованию флотского объединения. Под звуки гимна Российской Федерации на судне поднят Андреевский флаг.

По морской традиции помощник командира бригады кораблей по работе с верующими военнослужащими иерей Илья Кишко окропил святой водой и освятил судно и его экипаж.

Данный проект судна "река-море" оснащен новейшим оборудованием, современными средствами навигации ГЛОНАСС, средствами связи и автоматики.

В настоящее время экипаж буксира "РБ-937" приступил к отработке специальных курсовых задач. Моряки выполняют регламентные работы по обслуживанию судового оборудования, проводят различные учения и тренировки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Справочно:

Рейдовый буксир "РБ-937" предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и размывки льда.