Рогозин: ВПК учел недостатки военной техники, выявленные при работе в Сирии



Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России оперативно учел все недостатки военной техники, выявленные в ходе боевых действий в Сирии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

"Безусловно, проблемные моменты выявлялись. Практика - лучший критерий оценки работы машин и людей", - сказал Рогозин.

По его словам, российские специалисты всегда сопровождают эти операции, и по всем выявленным вопросам военно-промышленная комиссия и министерство промышленности и торговли приняли конкретные решения.

"В результате, все замечания наших военных были учтены в оперативном режиме",- заключил Рогозин.