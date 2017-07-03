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Рогозин: ВПК учел недостатки военной техники, выявленные при работе в Сирии

04.07.2017 РИА Новости 128 0
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Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим. Архивное фото
Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России оперативно учел все недостатки военной техники, выявленные в ходе боевых действий в Сирии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

"Безусловно, проблемные моменты выявлялись. Практика - лучший критерий оценки работы машин и людей", - сказал Рогозин.

По его словам, российские специалисты всегда сопровождают эти операции, и по всем выявленным вопросам военно-промышленная комиссия и министерство промышленности и торговли приняли конкретные решения.

"В результате, все замечания наших военных были учтены в оперативном режиме",- заключил Рогозин.
03.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Сирия
Компании
ВПК РФ
Минпромторг РФ
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Рогозин Дмитрий

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