ВПК справляется с задачами Минобороны, в том числе по Сирии, заявил Рогозин



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что российский ВПК справляется с задачами Минобороны РФ, в том числе по Сирии.

"Она не превышает возможностей нашей промышленности в работе в мирное время", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос насколько увеличилась загрузка мощностей оборонной промышленности РФ в связи с операцией в Сирии, особенно в части производства боеприпасов.