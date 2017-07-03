ВПК справляется с задачами Минобороны, в том числе по Сирии, заявил Рогозин
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что российский ВПК справляется с задачами Минобороны РФ, в том числе по Сирии.
"Она не превышает возможностей нашей промышленности в работе в мирное время", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос насколько увеличилась загрузка мощностей оборонной промышленности РФ в связи с операцией в Сирии, особенно в части производства боеприпасов.
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03.07.2017
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