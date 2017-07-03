Рогозин об оснащении ВМФ ядерными силовыми установками: полный порядок
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский военно-морской флот полностью обеспечен всей необходимой номенклатурой ядерных силовых установок, что позволяет создавать военные корабли различного класса, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"По моему мнению, в том, что касается ядерных силовых установок, полный порядок", - заявил Рогозин в ответ на вопрос, позволяет ли нынешний научно-технологический потенциал в области ядерного оружейного комплекса адекватно отвечать на новые вызовы.
По его словам, госкорпорация "Росатом" создала всю номенклатуру атомных реакторов, восстановлено производство турбин на заводе "Киров-Энергомаш" в Санкт-Петербурге, что позволяет создавать силовые машины как для гражданских, так и для военных судов и кораблей - начиная от атомных ледоколов, заканчивая тяжелыми крейсерами.
"Вопрос только в одном - в позиции министерства обороны. Они - главный заказчик и, исходя из анализа военных угроз, формируют задачи, которые должна решить военная наука и должен решить оборонно-промышленный комплекс. Но каких-то проблем, связанных с решениями конструкторско-производственно-технологического характера, я не вижу", - заключил вице-премьер.
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03.07.2017
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