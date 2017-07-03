ВМФ делает акцент на "мускулистые" корабли, заявил Рогозин
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский ВМФ на сегодняшний день делает основной акцент на "мускулистые" корабли меньшего водоизмещения, при этом способные нести большое количество вооружений, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Конечно, главный акцент, который мы делаем сегодня по Военно-морскому флоту, - это "мускулистые" корабли, обладающие возможностью носить огромное количество вооружений. То есть наш условный корвет меньшего водоизмещения должен быть по мощи равен условному крейсеру, который находится на вооружении в западных ВМС", - сказал Рогозин.
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03.07.2017
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