Отряд кораблей ТОФ отразил массированный ракетный удар условного противника
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Гвардейский ракетный крейсер Варяг. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и эсминца "Быстрый" на морских полигонах отразил массированный ракетный удар условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"Роль условного противника выполняли малый противолодочный корабль "Кореец" и малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз", которые нанесли ракетный удар из четырех зенитных и двух крылатых ракет. Корабельными средствами радиолокационного обнаружения взяты на сопровождение две группы целей. На кораблях активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи", - сообщил Матвеев.
Экипажи кораблей провели одновременные ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта "Корейца", и по ракетам-мишеням "Малахит" с "Разлива" и "Мороза". Все цели успешно поражены, добавил Матвеев.
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03.07.2017
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