Отряд кораблей ТОФ отразил массированный ракетный удар условного противника



Гвардейский ракетный крейсер Варяг. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Гвардейский ракетный крейсер Варяг. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и эсминца "Быстрый" на морских полигонах отразил массированный ракетный удар условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Роль условного противника выполняли малый противолодочный корабль "Кореец" и малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз", которые нанесли ракетный удар из четырех зенитных и двух крылатых ракет. Корабельными средствами радиолокационного обнаружения взяты на сопровождение две группы целей. На кораблях активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи", - сообщил Матвеев.

Экипажи кораблей провели одновременные ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта "Корейца", и по ракетам-мишеням "Малахит" с "Разлива" и "Мороза". Все цели успешно поражены, добавил Матвеев.