Военно-морской салон в Петербурге посетили более 100 тысяч человек



Посетители выставки Международный военно-морской салон 2017 в Санкт-Петербурге

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Посетители выставки Международный военно-морской салон 2017 в Санкт-ПетербургеИсточник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек посетили корабли на международном военно-морском салоне в Петербурге, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков.

"За период проведения салона корабли посетили более 100 тысяч человек, люди продолжают идти. Экипажи кораблей продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Мы считаем, что салон достиг своей цели по укреплению международных деловых связей", - сказал он.

Федотенков отметил, что салон посетили 57 иностранных делегаций из 52 стран, участвовала 51 иностранных компания. По его словам, главком провел пять протокольных встреч с военкомами Пакистана, Анголы, Греции, Таиланда, Арабских эмиратов.

"Все делегаты подчеркнули прекрасную организацию салона… Надеемся, что число иностранных участников будет возрастать с каждым годом", - добавил Федотенков.

Международный военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля, в нем принимают участие оборонно-промышленные предприятия и делегации из более чем 50 государств мира.