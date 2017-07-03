Замглавкома ВМФ рассказал о судьбе недостроенных фрегатов проекта 11356



Фрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Фрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-ПетербургеИсточник: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Три из шести фрегатов проекта 11356, простаивавшие из-за непоставок Украиной двигателей, будут достроены и переданы Черноморскому флоту, сообщил журналистам в субботу в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2017) заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведется в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".

"Действительно, мы пошли навстречу нашим иностранным партнерам, желающим приобрести фрегаты этого проекта. Однако уже заложенная на "Янтаре" вторая тройка кораблей серии будет достроена и передана ВМФ", - сказал Бурсук.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей проекта 11356. В настоящее время в боевой состав ВМФ России вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов - "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".