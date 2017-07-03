Российские фрегаты проекта 11356 вызвали интерес у иностранных заказчиков
|
|
Спуск на воду второго фрегата проекта 11356
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
С. - ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Российские фрегаты проекта 11356 вызвали интерес у иностранных заказчиков в ходе Международного военного-морского салона, сегодня их планируют закупить многие страны, заявил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.
"Непосредственно контрактов на салоне не заключалось, однако была проявлена заинтересованность многими иностранными партнёрами в приобретении российских кораблей. Прежде всего, речь идёт о кораблях проекта 11356, которые планирует закупить многие страны", - сказал он журналистам в субботу.
Фрегаты проекта 11356 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.
Фрегаты имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода - 30 узлов, автономность - 30 суток, экипаж - 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31.
|
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2017 В июне Минобороны передадут фрегат "Адмирал Макаров"
23.01.2017 Фрегат "Адмирал Макаров" вернулся на судозавод после госиспытаний
16.11.2016 Чем вооружена Средиземноморская группировка ВМФ РФ
27.08.2015 Завод "Янтарь" спустит на воду фрегат "Адмирал Макаров" 2 сентября
21.08.2015 Передача ВМФ фрегата "Адмирал Григорович" откладывается на месяц
21.08.2015 Фрегат "Адмирал Макаров" будет спущен на воду в начале сентября
21.08.2015 Фрегат "Адмирал Эссен" передадут ВМФ в конце года
09.06.2015 ОСК будет судиться с Украиной за непоставку двигателей для фрегатов