

Спуск на воду второго фрегата проекта 11356

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Спуск на воду второго фрегата проекта 11356Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

С. - ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Российские фрегаты проекта 11356 вызвали интерес у иностранных заказчиков в ходе Международного военного-морского салона, сегодня их планируют закупить многие страны, заявил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Непосредственно контрактов на салоне не заключалось, однако была проявлена заинтересованность многими иностранными партнёрами в приобретении российских кораблей. Прежде всего, речь идёт о кораблях проекта 11356, которые планирует закупить многие страны", - сказал он журналистам в субботу.

Фрегаты проекта 11356 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

Фрегаты имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода - 30 узлов, автономность - 30 суток, экипаж - 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31.