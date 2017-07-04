DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
|
|
Экипировка российского солдата будущего
Источник: topwar.ru
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экипировка российского солдата будущего, которую продемонстрировали накануне на выставке в Москве, похожа на форму штурмовика из "Звездных войн", пишет британская газета Daily Mail.
Издание опубликовало две фотографии: на одной - новейшая экипировка, созданная российскими конструкторами, на другой - боец армии клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса.
|Армия клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса
|Источник: topwar.ru
Боевая экипировка включает в себя титановый экзоскелет, который позволит увеличить физическую силу и выносливость солдата, отмечает автор статьи. В комплект также входит камуфляжная форма, которая может подстраиваться под погодные условия и защитит бойца от огня и влаги. Бронированный шлем оснащен фонариком и прибором ночного видения. Кроме того, он способен проецировать перед солдатом информацию о его здоровье и о ситуации на поле боя. В сапоги планируется вмонтировать датчики мин и систему подавления радиосигнала.
Боевой комплект создали в НИИ точного машиностроения, который также разработал экипировку "Ратник".
"Россия упорно работает над тем, чтобы увеличить роботизацию армии… Москва намерена заменить живых солдат роботами, которые смогут участвовать в боевых действиях на суше, в воздухе, в воде и даже в космосе", - уверен автор материала.
Он напоминает, что генерал-лейтенант Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований, ранее заявлял, что войны будущего будут вести роботы и беспилотники, а солдат превратится в оператора, управляющего военной техникой.
|
01.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.08.2013 От палатки до беспилотников
24.05.2017 На смену роботам
28.02.2017 Олег Мартьянов: спецназовец станет центром системы управления роботами
04.10.2016 В Минобороны анонсировали боевую экипировку с экзоскелетом
17.08.2016 Третье поколение экипировки "Ратник" появится через пять-семь лет
20.07.2016 Андрей Григорьев: "Умная пуля видит цель"
23.10.2015 Миротворцы ЦВО получили более 1000 комплектов экипировки "Ратник"
02.10.2015 Войска РФ получат до 2016 года 80 тысяч комплектов экипировки "Ратник"
|
C162938X
279
|
№1
04.07.2017 01:37
Гы! "Бойтесь вороги!" "The Empire Strikes Back"! ;-))))
---------------
ссылка на оригинал статьи в Дэйли Мэйл.
|
0Сообщить модератору