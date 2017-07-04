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DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"

04.07.2017 РИА Новости 198 1
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Экипировка
Экипировка российского солдата будущего
Источник: topwar.ru

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экипировка российского солдата будущего, которую продемонстрировали накануне на выставке в Москве, похожа на форму штурмовика из "Звездных войн", пишет британская газета Daily Mail.

Издание опубликовало две фотографии: на одной - новейшая экипировка, созданная российскими конструкторами, на другой - боец армии клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса.


Армия клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса
Источник: topwar.ru

Боевая экипировка включает в себя титановый экзоскелет, который позволит увеличить физическую силу и выносливость солдата, отмечает автор статьи. В комплект также входит камуфляжная форма, которая может подстраиваться под погодные условия и защитит бойца от огня и влаги. Бронированный шлем оснащен фонариком и прибором ночного видения. Кроме того, он способен проецировать перед солдатом информацию о его здоровье и о ситуации на поле боя. В сапоги планируется вмонтировать датчики мин и систему подавления радиосигнала.



Боевой комплект создали в НИИ точного машиностроения, который также разработал экипировку "Ратник".

"Россия упорно работает над тем, чтобы увеличить роботизацию армии… Москва намерена заменить живых солдат роботами, которые смогут участвовать в боевых действиях на суше, в воздухе, в воде и даже в космосе", - уверен автор материала.

Он напоминает, что генерал-лейтенант Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований, ранее заявлял, что войны будущего будут вести роботы и беспилотники, а солдат превратится в оператора, управляющего военной техникой.
01.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
LT
C162938X
279
№1
04.07.2017 01:37
Гы! "Бойтесь вороги!" "The Empire Strikes Back"! ;-))))
---------------
ссылка на оригинал статьи в Дэйли Мэйл.
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