DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"



Экипировка российского солдата будущего

Источник: topwar.ru Экипировка российского солдата будущегоИсточник: topwar.ru

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экипировка российского солдата будущего, которую продемонстрировали накануне на выставке в Москве, похожа на форму штурмовика из "Звездных войн", пишет британская газета Daily Mail.

Издание опубликовало две фотографии: на одной - новейшая экипировка, созданная российскими конструкторами, на другой - боец армии клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса.

Армия клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса Источник: topwar.ru

Боевая экипировка включает в себя титановый экзоскелет, который позволит увеличить физическую силу и выносливость солдата, отмечает автор статьи. В комплект также входит камуфляжная форма, которая может подстраиваться под погодные условия и защитит бойца от огня и влаги. Бронированный шлем оснащен фонариком и прибором ночного видения. Кроме того, он способен проецировать перед солдатом информацию о его здоровье и о ситуации на поле боя. В сапоги планируется вмонтировать датчики мин и систему подавления радиосигнала.

Боевой комплект создали в НИИ точного машиностроения, который также разработал экипировку "Ратник".

"Россия упорно работает над тем, чтобы увеличить роботизацию армии… Москва намерена заменить живых солдат роботами, которые смогут участвовать в боевых действиях на суше, в воздухе, в воде и даже в космосе", - уверен автор материала.

Он напоминает, что генерал-лейтенант Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований, ранее заявлял, что войны будущего будут вести роботы и беспилотники, а солдат превратится в оператора, управляющего военной техникой.