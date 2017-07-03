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Рогозин рассказал, почему другим странам выгодно покупать российский МС-21

04.07.2017 РИА Новости 121 0
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МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что другим странам выгодно покупать российский самолет МС-21, потому что в таком случае они получат лайнер, который станет их суверенной собственностью, и избегнут угрозы отключения через спутник всей бортовой электроники западными производителями.

По словам Рогозина, в вопросы экспортных заказов всегда вмешивается политика. "Ведущие западные производители во многом диктуют правила на авиационном рынке и через политическое влияние оказывают воздействие на покупателей в странах третьего мира", - отметил вице-премьер.

"Если страны третьего мира хотят приобрести самолет, который будет суверенной собственностью этих стран, и которым не отключат через спутник всю бортовую электронику западные производители по мановению политической палочки, то, конечно, им лучше приобретать самолет, который и технически выгоднее, и интереснее для авиационных компаний", - сказал Рогозин.

"А если говорить о политическом отношении, то оно связано со страной, производители которой обладают всей полнотой суверенитета в вопросах продажи-передачи технологий. Поэтому я считаю, что МС-21, безусловно - будущее", - заявил вице-премьер.

МС-21 - перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". На новых воздушных судах впервые используют композитное крыло для гражданских самолетов такого класса. Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) создает самолет в широкой международной кооперации.
03.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
ИРКУТ НПК
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Рогозин Дмитрий
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МС-21

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