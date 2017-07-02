Замглавкома ВМФ сообщил, когда завершат конструкторские работы по "Калине"



Макет подводной лодки 5-го поколения «Калина»

Источник: bastion-karpenko.ru Макет подводной лодки 5-го поколения «Калина»Источник: bastion-karpenko.ru

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по неатомной подводной лодке пятого поколения "Калина" завершатся в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) 2018-2025, сообщил на конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Неатомные подводные лодка пятого поколения должны прийти на смену находящимся сейчас на вооружении ВМФ лодкам проектов 877, 636 ("Варшавянка"), а также 677 "Лада".

"Программа строительства неатомных подводных лодок пятого поколения заложена в ГПВ. Опытно-конструкторские работы по "Калине" должны завершиться до 2025 года", - сказал Бурсук.

Он подчеркнул, что "продолжение строительства подводных лодок проекта 677 "Лада" не отодвигает проект строительства подводных лодок "Калина", а будет вестись параллельно".