Замглавкома ВМФ сообщил, когда завершат конструкторские работы по "Калине"
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Макет подводной лодки 5-го поколения «Калина»
Источник: bastion-karpenko.ru
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по неатомной подводной лодке пятого поколения "Калина" завершатся в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) 2018-2025, сообщил на конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
Неатомные подводные лодка пятого поколения должны прийти на смену находящимся сейчас на вооружении ВМФ лодкам проектов 877, 636 ("Варшавянка"), а также 677 "Лада".
"Программа строительства неатомных подводных лодок пятого поколения заложена в ГПВ. Опытно-конструкторские работы по "Калине" должны завершиться до 2025 года", - сказал Бурсук.
Он подчеркнул, что "продолжение строительства подводных лодок проекта 677 "Лада" не отодвигает проект строительства подводных лодок "Калина", а будет вестись параллельно".
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02.07.2017
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