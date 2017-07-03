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Опубликовано видео неудачного запуска китайской ракеты "Чанчжэн-5"

04.07.2017 РИА Новости 93 0
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Чанчжэн-5
Ракета-носитель «Чанчжэн-5»
Источник: 24kg.org

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Китайский телеканал CGTN опубликовал видео неудачного пуска ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход - 5").

По данным агентства Синьхуа, проблемы возникли вскоре после старта ракеты с космодрома Вэньчан. Она должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18". Причины провала запуска пока не сообщаются. Единственной информацией стали данные о возникшей после старта "аномалии".

Это второй пуск ракет-носителей серии "Чанчжэн-5". Первый прошел в ноябре 2016 года и был признан успешным. Третий пуск был запланирован на конец ноября. Ракета должна была запустить спутник "Чанъэ-5", его задача - приземлиться на лунную поверхность, собрать образцы грунта и вернуться на Землю.



Ракета-носитель нового поколения "Чанчжэн-5" работает на жидком кислороде и жидком водороде. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. В Пекине рассчитывают использовать ракету для запуска компонентов будущей орбитальной станции и автоматических межпланетных станций к Луне и Марсу.
03.07.2017
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Страны
Китай
Проекты
Луна
Чанчжэн

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