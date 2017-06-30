Интернет-беспилотник Facebook совершил первый успешный полет



БЛА Aquila

Источник: Facebook БЛА AquilaИсточник: Facebook

Беспилотный летательный аппарат Aquila, предназначенный для раздачи интернета в труднодоступных районах, совершил свой первый полностью успешный полет. Согласно сообщению компании Facebook, разрабатывающей аппарат, беспилотник поднялся в воздух 22 мая 2017 года и провел в воздухе один час и 46 минут после чего совершил безаварийную посадку. Утверждается, что отчасти успеху этого полета способствовало то, что все специалисты изучили прогноз по силе и направлению ветра.

Первый в истории программы Aquila полет беспилотника состоялся 28 июня 2016 года. Изначально планировалось, что Aquila проведет в воздухе не более получаса, однако в ходе испытания специалисты не выявили никаких неполадок и продлили продолжительность первого полета до 96 минут. Беспилотник поднялся на высоту 655 метров. Первый полет аппарата завершился жесткой посадкой. При этом Aquila получил повреждение конструкции правой консоли крыла.

Согласно действующим в США правилам полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов массой более 25 килограммов, Facebook доложила об инциденте Национальному комитету по вопросам безопасности транспорта, который в ноябре 2016 года начал расследование происшествия. Расследование завершилось в декабре прошлого года, и Facebook получила разрешение продолжить испытания Aquila. Специалисты пришли к выводу, что причиной жесткой посадки стало резко возросшее аэродинамическое сопротивление, не позволившее автопилоту аппарата поддерживать плавное следование глиссаде.

Во время первого полета операторы Aquila ожидали, что он будет проходить при ветрах, скорость которых не будет превышать семь узлов (3,6 метра в секунду). Тем не менее, при посадке беспилотник попал в ветреную зону с порывом ветра до 18 узлов. Это привело к тому, что легкий аппарат "бросило" выше линии плавной посадочной траектории, рассчитанной автопилотом. В результате аппарат отреагировал резким снижением, чтобы вернуться на траекторию посадки. Это привело к скручивающей нагрузке на крыло, и оно получило повреждения.

Повторные испытания проводились на полигоне "Юма" в Аризоне сразу после рассвета. После взлета на скорости в 43 километра в час беспилотник набрал высоту 914 метров со скоростью 0,9 метра в секунду. В полете была проверена работа всех бортовых систем аппарата. В целом испытания были признаны полностью успешными.

Беспилотник Aquila разрабатывается с широким применением композиционных материалов по схеме "летающего крыла". Размах крыла аппарата соответствует пассажирскому самолету Boeing 737 - 28 метров. При этом масса аппарата в несколько сотен раз меньше, чем у лайнера. Примерно половина массы беспилотника приходится на аккумуляторные батареи. Предполагается, что Aquila сможет находиться в воздухе до 90 дней и выполнять полеты на высоте от 18 до 27 тысяч метров.

В полноценной конфигурации с передающим оборудованием потребляемая мощность беспилотника составит около пяти тысяч ватт. Аккумуляторные батареи рассчитаны на обеспечение аппарата энергией на протяжении 14 часов. Один беспилотник с помощью радиорелейного передатчика сможет транслировать интернет на территорию площадью от 40 до 80 квадратных километров со скоростью более 30 гигабит в секунду. Сигнал будут принимать радиорелейные станции, которые затем уже будут передавать его конечным пользователям.

В начале 2017 года стало известно, что американский холдинг Alphabet отказался от разработки беспилотных летательных аппаратов с солнечными панелями, с помощью которых в будущем планировалось раздавать интернет в труднодоступных районах Земли. В холдинге посчитали использование беспилотников для раздачи интернета нецелесообразным, решив, что для этих целей лучше подойдут стратостаты проекта Loon. Разработка интернет-беспилотника велась с 2014 года в рамках проекта Titan. Первый прототип аппарата показали в 2015 году. Он получил название Solara 50.

В середине 2014 года состоялся первый полет аппарата, завершившийся аварией и повреждением крыла беспилотника. В 2016 году работы практически приостановились, а в начале 2017 года Alphabet предложила инженерам Titan перейти в другие проекты. Длина беспилотника Solara 50 составила 15 метров, а размах крыла - 50 метров. Этот аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой до 32 килограммов. Вся верхняя поверхность аппарата покрыта солнечными панелями, которые в полете должны питать электромотор с тянущим воздушным винтом и бортовое оборудование, а также заряжать аккумуляторы.

Предполагалось, что каждый беспилотник Solara 50 будет выполнять полеты на высоте 20 тысяч метров, причем продолжительность беспосадочного полета должна была составить около пяти лет. Для передачи интернета разработчики проекта Titan планировали использовать сеть стандарта 5G, один из вариантов которой поддерживает обмен данными на скорости до десяти гигабит в секунду.

Василий Сычёв