Минобороны КНР подтвердило подписание дорожной карты сотрудничества с РФ
|
|
Вид на Пекин. Архивное фото
Источник: © Fotolia / Savvapanf Photo
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Россия в ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
В начале июня сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи глав военных ведомств РФ и КНР "на полях" совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане предложил китайскому коллеге генерал-полковнику Чан Ваньцюаню подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы.
"Министр обороны Китая генерал-полковник Чан Ваньцюань, принимая участие в заседании министров обороны стран ШОС 7 июня в Астане, провел встречу с министром обороны РФ (генералом армии) Сергеем Шойгу. Главы двух оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы", - заявил на брифинге У Цянь.
Он отметил, что в документе определен общий план сотрудничества в военной сфере между Китаем и Россией на 2017-2020 годы.
"Это яркое свидетельство высокого уровня стратегического взаимодоверия и стратегического взаимодействия между двумя странами, которое будет способствовать совместному реагированию на новые угрозы в сфере безопасности, на новые вызовы, а также будет благоприятствовать совместной защите регионального мира и стабильности", - сказал У Цянь, добавив, что стороны будут вырабатывать детальный план реализации этого соглашения.
|
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.06.2017 Минобороны России и Китая подписали дорожную карту сотрудничества на 2017-2020 годы
26.06.2017 В Москве состоялось 17-е заседание российско-индийской Межправительственной комиссии по ВТС
26.06.2017 Шойгу: вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФ
08.06.2017 Противовес НАТО: чему научат друг друга российские и китайские военные
08.06.2017 Министр обороны России высоко оценил деятельность ШОС в решении вопросов международной безопасности
08.06.2017 Россия рассчитывает на участие Индии и Пакистана в "Мирной миссии-2018"
08.06.2017 Россия усиливает военные базы в Таджикистане и Киргизии
08.06.2017 В Китае рассказали о планах военного сотрудничества с Россией