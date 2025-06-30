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Минобороны КНР подтвердило подписание дорожной карты сотрудничества с РФ

30.06.2017 РИА Новости 491 0
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Вид на Пекин. Архивное фото
Вид на Пекин. Архивное фото
Источник: © Fotolia / Savvapanf Photo

ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Россия в ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

В начале июня сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи глав военных ведомств РФ и КНР "на полях" совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане предложил китайскому коллеге генерал-полковнику Чан Ваньцюаню подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы.

"Министр обороны Китая генерал-полковник Чан Ваньцюань, принимая участие в заседании министров обороны стран ШОС 7 июня в Астане, провел встречу с министром обороны РФ (генералом армии) Сергеем Шойгу. Главы двух оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы", - заявил на брифинге У Цянь.

Он отметил, что в документе определен общий план сотрудничества в военной сфере между Китаем и Россией на 2017-2020 годы.

"Это яркое свидетельство высокого уровня стратегического взаимодоверия и стратегического взаимодействия между двумя странами, которое будет способствовать совместному реагированию на новые угрозы в сфере безопасности, на новые вызовы, а также будет благоприятствовать совместной защите регионального мира и стабильности", - сказал У Цянь, добавив, что стороны будут вырабатывать детальный план реализации этого соглашения.
29.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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