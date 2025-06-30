Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Турция пока не согласовали сумму кредита за закупку ЗРС С-400

30.06.2017 РИА Новости 231 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Кожин
Владимир Кожин
Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Вопрос о сумме кредита, который Россия может выделить Турции на закупку новейшей зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", пока не решен, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решён", - сказал он.

Как сообщал в начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, стороны уже согласовали все технические вопросы по заключению контракта. Кожин в связи с этим отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 18:48
  • 3
"Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
  • 30.06 18:46
  • 5
Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено
  • 30.06 18:36
  • 27
"Калашников" с крыльями
  • 30.06 18:34
  • 25
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 30.06 17:48
  • 2
В Москве ответили на слова британского министра о ветхом "Адмирале Кузнецове"
  • 30.06 17:20
  • 1
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 30.06 16:57
  • 2
52% - старые и новые F-35
  • 30.06 16:51
  • 7
Новые истребители Су-30 не обрадуют натовских соседей Белоруссии
  • 30.06 16:39
  • 54
На пороге - 258 МиГ-35
  • 30.06 15:50
  • 1
В рамках госиспытаний корвет "Совершенный" выполнил артиллерийские стрельбы
  • 30.06 15:36
  • 3
В Донбассе взорвали полковника СБУ
  • 30.06 15:22
  • 3726
Оценка Советского периода в истории России.
  • 30.06 13:03
  • 29
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 30.06 10:56
  • 16
Влияние суперсилы Леонова на внешнюю политику США в отношении России
  • 30.06 10:39
  • 11
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
другие обсуждаемые темы