Россия и Турция пока не согласовали сумму кредита за закупку ЗРС С-400
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Владимир Кожин
Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Вопрос о сумме кредита, который Россия может выделить Турции на закупку новейшей зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", пока не решен, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
"Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решён", - сказал он.
Как сообщал в начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, стороны уже согласовали все технические вопросы по заключению контракта. Кожин в связи с этим отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
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29.06.2017
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