Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Кожин: контракт с Турцией по С-400 согласован, но вопрос по кредиту не решен

30.06.2017 ТАСС 244 0
-3
Понравилась новость?
 0
С-400 "Триумф"
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев

Ранее сообщалось, что стороны согласовали технические параметры контракта на поставку ракетных систем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Контракт с Турцией по закупке зенитных ракетных систем С-400 согласован, но вопрос по кредиту пока не решен. Об этом заявил в четверг на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Контракт согласован, там все понятно, но по кредиту, по деньгам, вопрос не решен", - сказал он.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил ТАСС, что Россия и Турция уже согласовали технические параметры контракта на поставку систем С-400. В то же время он указал, что сам контракт не подписан, а стороны обсуждают нетехнические аспекты сделки. "Есть вопросы коммерческие, есть вопросы валютно-финансовые, есть вопросы политические", - отметил Кладов.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 18:48
  • 3
"Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
  • 30.06 18:46
  • 5
Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено
  • 30.06 18:36
  • 27
"Калашников" с крыльями
  • 30.06 18:34
  • 25
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 30.06 17:48
  • 2
В Москве ответили на слова британского министра о ветхом "Адмирале Кузнецове"
  • 30.06 17:20
  • 1
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 30.06 16:57
  • 2
52% - старые и новые F-35
  • 30.06 16:51
  • 7
Новые истребители Су-30 не обрадуют натовских соседей Белоруссии
  • 30.06 16:39
  • 54
На пороге - 258 МиГ-35
  • 30.06 15:50
  • 1
В рамках госиспытаний корвет "Совершенный" выполнил артиллерийские стрельбы
  • 30.06 15:36
  • 3
В Донбассе взорвали полковника СБУ
  • 30.06 15:22
  • 3726
Оценка Советского периода в истории России.
  • 30.06 13:03
  • 29
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 30.06 10:56
  • 16
Влияние суперсилы Леонова на внешнюю политику США в отношении России
  • 30.06 10:39
  • 11
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
другие обсуждаемые темы