Отдельное соединение ВДВ в Волгоградской области получило уникальный мобильный комплекс РЭБ
|
|
Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РБ-636АМ2 "Свет-КУ" на базе грузового фургона Ford Transit
Источник: https://topwar.ru/
ЦАМТО, 29 июня. Отдельное соединение Воздушно-десантных войск, дислоцированное в Волгоградской области, получило на вооружение мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Свет-КУ" на шасси "КамАЗа".
При выполнении задач специалисты РЭБ ВДВ осуществляют контроль информационной обстановки и отслеживают различные источники радиосигналов.
Аппаратура комплекса в автоматическом режиме отслеживает сигналы различных радиоэлектронных систем, производит их анализ и определяет координаты источника.
Комплекс РЭБ "Свет-КУ" обрабатывает информацию в диапазоне частот от 25 МГц до 18 ГГц, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.06.2017 Замглавы Росэлектроники провел две сессии IT-форума для оборонной промышленности
22.06.2017 Танки повезут на «велосипедах»
22.06.2017 МО РФ начало формирование уникальных воинских частей – подразделений многоосных тяжелых колесных тягачей
21.06.2017 В войска ЗВО поступают новые бронетранспортеры БТР-82АМ
20.06.2017 Специалисты РХБ защиты Приамурского объединения ВВО получили партию современных универсальных спецмашин
19.06.2017 Найти и уничтожить: как спецслужбы России ликвидировали главарей боевиков
15.06.2017 Российские зенитчики провели стрельбы на побережье Азовского моря
14.06.2017 К окончанию 2017 года доля новых образцов автомобильной техники в ВВО достигнет 95 проц.