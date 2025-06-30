Отдельное соединение ВДВ в Волгоградской области получило уникальный мобильный комплекс РЭБ



Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РБ-636АМ2 "Свет-КУ" на базе грузового фургона Ford Transit

Источник: https://topwar.ru/ Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РБ-636АМ2 "Свет-КУ" на базе грузового фургона Ford TransitИсточник: https://topwar.ru/

ЦАМТО, 29 июня. Отдельное соединение Воздушно-десантных войск, дислоцированное в Волгоградской области, получило на вооружение мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Свет-КУ" на шасси "КамАЗа".

При выполнении задач специалисты РЭБ ВДВ осуществляют контроль информационной обстановки и отслеживают различные источники радиосигналов.

Аппаратура комплекса в автоматическом режиме отслеживает сигналы различных радиоэлектронных систем, производит их анализ и определяет координаты источника.

Комплекс РЭБ "Свет-КУ" обрабатывает информацию в диапазоне частот от 25 МГц до 18 ГГц, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.