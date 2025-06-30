Акционеры АО "КУЛЗ" вкладывают прибыль в техперевооружение



Прокатный комплекс Каменск-Уральского металлургического завода

Источник: http://viam.ru/ Прокатный комплекс Каменск-Уральского металлургического заводаИсточник: http://viam.ru/

ЦАМТО, 29 июня. Основная доля прибыли (90%) Каменск-Уральского литейного завода за 2016 год будет направлена на техническое перевооружение производственных мощностей. Так решили участники годового общего собрания акционеров АО "КУЛЗ", состоявшегося в этом месяце.

Предприятие реализует проект Федеральной целевой программы (ФЦП) "Реконструкция производства дисков трения к спецтехнике". Для этого необходима кардинальная модернизация участка металлокерамики, точечное обновление подразделений, изготавливающих оснастку, замена устаревших инфраструктурных объектов.

Часть нового оборудования уже закуплена, пущена в производство или находится в процессе наладки, также ведется строительство котельной.

Однако процесс обновления производственных и вспомогательных мощностей для воплощения в жизнь федерального проекта не закончен и требует вложений. На эти цели будет перечислено более 125 млн. руб. из чистой прибыли предприятия за 2016 год. При этом в пресс-службе АО "КУЛЗ" уточнили, что завод финансирует программу только на 40%, остальные 60 перечисляются из госбюджета.

"Все, что зависело от нас в 2016 году по реализации ФЦП, мы выполнили, – отметил генеральный директор завода Анатолий Барабанов. – Запустили комплекс подготовки шихты, линию закалки дисков, новое металлообрабатывающее оборудование, один гидропресс и еще два – в процессе наладки. Все идет по графику. Сейчас предстоят следующие капиталоемкие мероприятия: приобретение линии спекания на участок металлокерамики, оборудования котельной и другой техники".

По решению собрания акционеров, 14 млн. руб. будут направлены на выплату дивидендов держателям привилегированных акций. Участники собрания также утвердили отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2016 год, избрали совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора, сообщает пресс-служба АО "КУЛЗ".