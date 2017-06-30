Новые истребители Су-30 не обрадуют натовских соседей Белоруссии



Самолет Су-30СМ

Источник: © РИА Новости, Георгий Зимарев Самолет Су-30СМИсточник: © РИА Новости, Георгий Зимарев

Су-30СМ — это ударные самолеты с большим радиусом действия, и их появление грозит осложнить отношения Белоруссии с Польшей и странами Балтии.

Давая "добро" на поставку Минску современных боевых самолетов, Москва, помимо всего прочего, рассчитывает усилить привязку строптивого союзника к своей "боевой колеснице".

Россия и Белоруссия заключили контракт на поставку белорусским ВВС и войскам ПВО истребителей Су-30СМ. Об этом сообщили на днях российские СМИ со ссылкой на директора Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Московская газета "Ведомости" со ссылкой на менеджера одной из компаний Объединенной авиастроительной корпорации написала, что 12 истребителей Су-30СМ обойдутся Белоруссии примерно в 600 миллионов долларов. По данным издания, для оплаты будут использованы российские кредиты, поставки будут производиться постепенно, чтобы не создавать чрезмерного давления на белорусский бюджет: вероятно, по четыре машины в год.

Информацию относительно предполагаемого графика поставки истребителей подтвердил и министр обороны Белоруссии Андрей Равков. Он добавил: "Как только будет начало финансирования, этот контракт вступает в силу". Правда, не уточнил сроков начала финансирования.

И тем не менее, есть основания утверждать, что планы Александра Лукашенко по перевооружению национальных ВВС и войск ПВО современной авиатехникой близки к исполнению.

Напомним, по вопросу обновления парка истребителей белорусский президент высказывался не раз. Что и понятно: проблема летной годности парка белорусской военной авиации год от года обостряется.

Исправить ситуацию можно только с помощью России. Ее руководство (несмотря на раздражение, которое вызывает порой у Кремля политика белорусского лидера) вроде бы должно быть заинтересованно в прочности своего западного форпоста. Однако до недавних пор Москва не проявляла особого желания удовлетворить просьбы ближайшего союзника.

Достаточно вспомнить историю с так называемыми "индийскими" Су-30. Речь идет о 18 российских истребителях Су-30К, некоторое время находившихся в составе ВВС Индии. Потом они были заменены более совершенными Су-30МКИ и возвращены изготовителю - корпорации "Иркут". Вернее, доставлены в Белоруссию на 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах для ремонта и модернизации по программе Су-30КН для последующей продажи, чтобы избежать уплаты пошлин при обратном ввозе в Россию.

У обозревателей тогда возникла версия, что эти машины могут достаться белорусскому союзнику. Но даже эти не новые истребители, по прикидкам, тянули на 15 млн долларов за единицу, что Минску было явно не по карману. Поставлять же машины на некоммерческих или очень льготных условиях в Москве, вероятно, сочли чрезмерно дорогим подарком - и продали эту партию богатой алмазами Анголе.

Причем некоторые аналитики усмотрели в этом шаге не столько скупость, сколько намерение обескровить авиацию союзника, чтобы потом под предлогом сокращения ее боевых возможностей взять в свои руки охрану воздушных границ Белоруссии.

Недаром вскоре в повестке дня двусторонних отношений в области обороны появился пресловутый вопрос о размещении в Белоруссии российской авиабазы, который стал серьезным камнем преткновения.

Поэтому новость, что Россия все-таки решила поставить Белоруссии (причем в кредит) современные самолеты, вызывает закономерный вопрос: что заставило Кремль изменить свою позицию?

Прежде всего напрашивается ответ, что Москва не заинтересована в полной деградации оборонных возможностей союзника, который прикрывает важнейшее для нее западное стратегическое направление, где ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Одной из главных угроз с Запада, по мнению аналитиков, руководство России считает размещение на территории Польши базы ЕвроПРО, нацеленной на позиции российских стратегических ракетных сил в центральных районах страны. Ее ввод в строй намечен на 2018 год. В последнее время к этому фактору добавилось выдвижение контингентов НАТО на территорию стран Балтии и той же Польши.

В этом же ряду стоит оснащение польских истребителей F-16 крылатыми ракетами воздушного базирования: первоначально JASSM, а затем и JASSM-ER c увеличенной, по сравнению с базовой моделью, дальностью (900 км против 370 км).

Однако рискнем предположить, что есть еще несколько не менее важных обстоятельств, которые заставили Москву положительно решить вопрос о поставке современных боевых самолетов Минску.

"После Крыма" перед Белоруссией всерьез встал вопрос, как изменить архитектуру системы обеспечения своей безопасности. До украинских событий она основывалась на своеобразном геополитическом контракте с Россией. Суть которого сводилась к следующему: учет стратегических интересов Москвы в обмен на свободный доступ на российский рынок плюс экономические льготы и привилегии. Предусматривалось также прикрытие Белоруссии в случае необходимости российским ядерным зонтиком.

Причем для Минска военные статьи этого неформального контракта не имели первостепенного значения, так как в 1996 году (когда контракт де-факто сложился) вопрос о возможности военного противостояния с НАТО не просматривался даже в отдаленной перспективе.

Но события на Украине показали, что Россия готова перейти к самым решительным методам прямого и непрямого воздействия с целью не допустить ухода бывших советских республик, играющих роль буфера против "натовской экспансии", из сферы своего влияния на Запад. И для Белоруссии вряд ли будет сделано исключение, если она (как и Украина) рискнет перейти красную линию.

Этот новый расклад стал, видимо, глубоким потрясением для Лукашенко. Наверное, не меньше поразило его то обстоятельство, что формально большая армия Украины оказалась небоеспособной (как с точки зрения организации и подготовки, так и технически). У нее не оказалось в нужном количестве необходимого оружия и военного имущества. И никто извне не обеспечил ее современными средствами обороны. Но главное: у руководства страны на первом этапе конфликта не хватило воли организовать защиту своей территории.

Из всего этого, как представляется, Лукашенко сделал для себя несколько важных выводов.

Во-первых, был взят курс на улучшение отношений с ведущими странами Запада и соседями, которые в большинстве своем являются членами НАТО. Руководство Белоруссии постаралось по мере сил дистанцироваться от наиболее одиозных в глазах мирового сообщества действий России.

Во-вторых, в развитии ВПК приоритетное внимание стало уделяться разработке и производству собственных готовых вооружений летального действия с целью оснастить ими в максимально сжатые сроки белорусскую армию. Чтобы хоть несколько снизить зависимость в этом плане от России. В частности, с помощью Китая была создана реактивная система залпового огня "Полонез".

В-третьих, была усилена боевая подготовка и ускорено техническое переоснащение сил специальных операций как основного средства противодействия гибридным военным угрозам, инспирированным извне, вне зависимости от их происхождения (стратегия обороны на 360 градусов).

Основными препятствиями для реализации этих планов являются хронический недостаток финансовых средств на нужды обороны и противодействие России, для которой намерения Лукашенко не являются секретом.

Чтобы побудить строптивого союзника к большему послушанию, Москва использует в первую очередь экономическое давление. Достаточно вспомнить недавнюю борьбу вокруг цен на газ, ограничение поставок российской нефти на белорусские НПЗ, затяжки с предоставлением кредитных ресурсов.

Впрочем, Кремль проявляет и гибкость. Наряду с кнутом с недавнего времени используется и пряник в виде поставок современных вооружений по внутрироссийским ценам и на льготных условиях. В этом контексте и стоит рассматривать продажу Белоруссии многофункциональных истребителей Су-30СМ.

Но подобные поставки для Москвы - еще и способ более сильной привязки (хотя бы на время жизненного цикла этого оружия) белорусского союзника, который в последние годы стал (с точки зрения части российской элиты) вести слишком самостоятельную внешнюю политику.

При этом для Минска повышается риск усиления военного противостояния с Западом. Ведь Су-30СМ - это ударные самолеты с большим радиусом действия, и их появление грозит осложнить отношения Белоруссии с натовскими соседями - Польшей, странами Балтии. Да и Украину это не обрадует.

Александр Алесин