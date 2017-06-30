Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
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Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"
Источник: pahapct.livejournal.com
По данным источника ТАСС на "МВМС-2017", проектирование эсминца включено в проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Проектирование перспективного эсминца "Лидер" включено в проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы, строительство корабля планируется начать в 2025 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в российской делегации на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017".
"На строительство перспективного эсминца уйдет около пяти лет. В ГПВ [госпрограмму вооружений] до 2025 года его проектирование внесено, строить начнут тогда же или попозже", - сказал он.
Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Как уточнил в среду вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев, Минобороны РФ уже согласовало эскизный проект корабля.
Ранее сообщалось, что водоизмещение будущего эсминца может составить от 10 до 15 тысяч тонн. По словам замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктора Бурсука, "Лидер" получит ядерную энергетическую установку.
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29.06.2017
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Александр К.
27
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№1
30.06.2017 17:20
Опять "источник"... И перепечатывает уже даже ТАСС.
В действительности, "..к 2025 году ВМФ будет иметь минимум один "Лидер" в своем составе", - сказал другой источник, имеющий имя, фамилию и звание (в настоящий момент, должность). Зам главы ОСК по военному кораблестроению, экс-главком ВМФ, Чирков В.В..
Закладка назначена на начало 2019 года. В контексте Госпрограммы вооружений 2018-2025. Вброс, фэйк или просто неаккуратное отношение к информации? Скорее всего, этот "источник", а вернее, автор информационного повода имел ввиду планы ВМФ о начале строительства авианосца, проект которого также под пристальным вниманием всех закладок в медиасфере со "свободным финансированием". Однако, не буду гадать..
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