Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году



Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"

Источник: pahapct.livejournal.com Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"Источник: pahapct.livejournal.com

По данным источника ТАСС на "МВМС-2017", проектирование эсминца включено в проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Проектирование перспективного эсминца "Лидер" включено в проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы, строительство корабля планируется начать в 2025 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в российской делегации на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017".

"На строительство перспективного эсминца уйдет около пяти лет. В ГПВ [госпрограмму вооружений] до 2025 года его проектирование внесено, строить начнут тогда же или попозже", - сказал он.

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Как уточнил в среду вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев, Минобороны РФ уже согласовало эскизный проект корабля.

Ранее сообщалось, что водоизмещение будущего эсминца может составить от 10 до 15 тысяч тонн. По словам замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктора Бурсука, "Лидер" получит ядерную энергетическую установку.