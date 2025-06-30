ФСВТС объявила сбор заявок на участие в конкурсе Национальной премии "Золотая идея-2017"
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Эмблема Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
ЦАМТО, 29 июня. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству объявила сбор заявок на участие в конкурсе Национальной премии "Золотая идея-2017". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 28 июня на салоне МВМС-2017, заместитель директора ФСВТС Андрей Бойцов.
Премия присуждается предприятиям оборонно-промышленного комплекса, их авторским коллективам и отдельным сотрудникам за достижения в создании новейших конкурентоспособных образцов вооружения и военной техники.
"В рамках морского салона хотелось бы объявить о 17-й Национальной премии "Золотая идея", которая была учреждена в 2001 году службой для стимулирования экспорта российской военной продукции. С этого дня мы начинаем сбор заявок с организаций, который продлится до 1 ноября текущего года", – цитирует "РИА Новости" А.Бойцова.
По его словам, в этом году премия будет вручаться в шести номинациях: "За вклад в области разработки продукции военного назначения", "За успехи в области производства продукции военного назначения", "Лучшее предприятие-соисполнитель", "За вклад в повышение конкурентоспособности ПВН", "За личный вклад в решение задач ВТС" и "За вклад в пропаганду ВТС", передает "РИА Новости".
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29.06.2017
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