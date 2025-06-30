Начались ходовые испытания головного авианосца класса "Куин Элизабет" ВМС Великобритании

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ЦАМТО, 29 июня. Авианосец R-08 "Куин Элизабет", построенный для ВМС Великобритании консорциумом, возглавляемым "БАе системз", 26 июня покинул предприятие "Бэбкок мэрин" в Розит для проведения первого этапа заводских ходовых испытаний.

Испытания будут проходить у побережья Шотландии. Как предполагается, авианосец проведет в море около шести недель для проверки основных систем и оценки характеристик корабля. В ходе морских испытаний будут проверены скорость хода, маневренность, мощность силовой установки, вооружение, а также проведены дополнительные тесты. Экипаж в полном составе прибыл на корабль в начале июня.

После завершения первого этапа испытаний авианосец возвратится на предприятие в Розит для обслуживания. Второй этап тестирования в море с целью проверки боевых систем должен начаться три недели спустя после завершения первого. Позднее "Куин Элизабет" перейдет к месту постоянного базирования – на военно-морскую базу "Портсмут", где до конца 2017 года состоится его передача ВМС Великобритании.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании 3 июля 2008 года объявило о подписании с компанией "BVT сюрфейс флит", являющейся совместным предприятием "БАе системз" и "VT групп", и т.н. "Альянсом производителей авианосцев" первых контрактов общей стоимостью 3 млрд. фунтов стерлингов на постройку для ВМС страны двух авианосцев проекта CVF, "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэльс". Строительство блоков корпуса головного корабля началось в декабре 2008 года, закладка киля состоялась в июле 2009 года, спуск на воду – в июле 2014 года.

Постройка второго авианосца класса "Куин Элизабет", "Принс оф Уэльс", началась на верфи в Розит в сентябре 2014 года. В настоящее время корпус корабля построен, проходит его оснащение необходимым оборудованием.

Авианосцы "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэльс" станут самыми большими и современными военными кораблями, построенными в Великобритании. Как ожидается, строк их эксплуатации составит около 50 лет. По заявлению командования ВМС Великобритании, "Куин Элизабет" станет вторым по величине авианосцем в мире и первым, изначально разработанным для применения боевых самолетов пятого поколения.

Испытания на борту авианосца самолетов F-35 планируется начать в октябре 2018 года, а в 2020 году корабль будет полностью готов к выполнению боевых задач.

Морские испытания R-09 "Принс оф Уэльс" планируется начать в январе 2019 года и до конца того же года передать корабль британскому флоту.

Авианосец класса "Куин Элизабет" будет иметь полное водоизмещением около 65000 т, длину – около 280 м, ширину – 73 м, осадку – 11 м. Площадь полетной палубы составит около 13000 кв. м. Авианосцы будут оснащены газотурбинной энергетической установкой и вспомогательной дизельной общей мощностью 108 МВт. Максимальная скорость хода составит не менее 25 узлов, дальность плавания – до 10000 морских миль (18400 км) на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток. Предполагается, что на авианосцах будет базироваться авиационная группа в составе 36 истребителей пятого поколения F-35B "Лайтнинг-2" с коротким взлетом и вертикальной посадкой и четыре вертолета дальнего радиолокационного обнаружения "Мерлин". Экипаж составит до 1600 человек (включая авиагруппу).

Интерес представляет опубликованная 27 июня 2017 года газетой Daily Telegraph статья, согласно которой установленные на борту авианосца компьютерные системы работают под управлением устаревшей операционной системы Windows XP, которая больше не поддерживается компанией Microsoft, что делает их потенциально уязвимыми для кибератак.