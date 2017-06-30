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52% - старые и новые F-35

30.06.2017 Военный паритет 329 2
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Истребитель F-35A на базе Люк ВВС США (Аризона, 14 декабря 2014)
Истребитель F-35A на базе Люк ВВС США (Аризона, 14 декабря 2014)
Источник: фото USAF

Летная готовность истребителей F-35 составляет в среднем 52%, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (29 июня).

Но эти 52% приведены с учетом всех самолетов этого типа, в том числе ранее выпущенных прототипов. Около 20% самолетов нуждаются в краткосрочном ремонте. В военной авиации США нижним уровнем боеготовности считается 60%.

Однако техническая исправность самолетов последних серий значительно выше - выполняется требование достичь не ниже 80%-ной летной готовности в боевых эскадрильях.
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
gerrfrost
2675
№1
30.06.2017 16:17
Цитата, q
Летная готовность истребителей F-35 составляет в среднем 52%, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (29 июня).

52%? Карл!
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RU
wedmed5
694
№2
30.06.2017 16:57
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
"Военный Паритет" Карл!
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