52% - старые и новые F-35



Истребитель F-35A на базе Люк ВВС США (Аризона, 14 декабря 2014)

Источник: фото USAF Истребитель F-35A на базе Люк ВВС США (Аризона, 14 декабря 2014)Источник: фото USAF

Летная готовность истребителей F-35 составляет в среднем 52%, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (29 июня).

Но эти 52% приведены с учетом всех самолетов этого типа, в том числе ранее выпущенных прототипов. Около 20% самолетов нуждаются в краткосрочном ремонте. В военной авиации США нижним уровнем боеготовности считается 60%.

Однако техническая исправность самолетов последних серий значительно выше - выполняется требование достичь не ниже 80%-ной летной готовности в боевых эскадрильях.