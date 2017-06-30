52% - старые и новые F-35
|
|
Истребитель F-35A на базе Люк ВВС США (Аризона, 14 декабря 2014)
Источник: фото USAF
Летная готовность истребителей F-35 составляет в среднем 52%, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (29 июня).
Но эти 52% приведены с учетом всех самолетов этого типа, в том числе ранее выпущенных прототипов. Около 20% самолетов нуждаются в краткосрочном ремонте. В военной авиации США нижним уровнем боеготовности считается 60%.
Однако техническая исправность самолетов последних серий значительно выше - выполняется требование достичь не ниже 80%-ной летной готовности в боевых эскадрильях.
|
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.06.2017 Начались ходовые испытания головного авианосца класса "Куин Элизабет" ВМС Великобритании
28.06.2017 "Локхид" даст Германии секретную информацию по F-35
28.06.2017 F-35 и GBU-49. Гонка за движущимся противником
28.06.2017 Анализ участников индийского тендера по закупке палубного истребителя
28.06.2017 Истребители F-35A "Адир" ВВС Израиля будут полностью боеготовы в декабре 2017 года
26.06.2017 F-35. Была гипоксия, пришла "АЛИС"
26.06.2017 Мархайм - британская база F-35
23.06.2017 Датская "Terma" намерена помочь США нарастить производство F-35 до 200 единиц в год
|
gerrfrost
2675
|
№1
30.06.2017 16:17
Цитата, q
Летная готовность истребителей F-35 составляет в среднем 52%, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (29 июня).
52%? Карл!
|
0Сообщить модератору
|
wedmed5
694
|
№2
30.06.2017 16:57
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
"Военный Паритет" Карл!
|
0Сообщить модератору