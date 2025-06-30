F-35. Зачем нужны макеты



Макет истребителя F-35В Lightning II компании Gateguards (UK) Ltd i

Источник: фото navaltoday.com Макет истребителя F-35В Lightning II компании Gateguards (UK) Ltd iИсточник: фото navaltoday.com

ВМС Великобритании получили макеты истребителя F-35В Lightning II в натуральную величину для проведения тренировок технического персонала, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navaltoday.com (28 июня).

Макеты (их получено четыре) нужны для операций на палубе авианосца, пока же тренировки проходят на базе ВМС Кулдрос (Корнуолл). Естественно, макеты не имеют двигателя, датчиков и оружия, но позволяют персоналу привыкнуть к размерам и массе самолета, техники учатся перемещать его без причинения повреждений.

Макет выполнен из стекловолокна (fibre-glass) компанией Gateguards (UK) Ltd и называется "наземным учебным пособием", внутри имеются резервуары для заполнения водой, таким образом имитируется масса самолета от 16 до 24 т. Два макета имеют открывающиеся кабины для отработки навыков спасения пилотов.