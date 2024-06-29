АО «ИЭМЗ «Купол» отмечает 60-летний юбилей



Логотип АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»

Источник: http://www.kupol.ru/ Логотип АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»Источник: http://www.kupol.ru/

АО «ИЭМЗ «Купол» не просто крупнейшее оборонное предприятие, производящее уникальные изделия для нужд Сухопутных войск, это большой и слаженный коллектив, живущий в одном ритме. Сейчас уже не верится, что ИЭМЗ начинал строиться как предприятие легкой промышленности. Место в истории города, которое могла занимать скромная швейная фабрика, сегодня по достоинству занимает крупное промышленное градообразующее предприятие.

В том далёком 1957 году никто и предположить не мог, к чему приведет решение властей страны производить в Ижевске аппаратуру наведения для управляемых авиационных ракет «воздух-воздух» РС-2У. Далее были «Круг», «Оса» и «Тор». За годы ИЭМЗ «Купол» накопил богатую историю и стал частью историй многих жителей Удмуртии. С конца 80-х и до сих пор ЗРК «Тор» не теряет своей актуальности благодаря своевременной модернизации. Каждое улучшение - ответ на развитие средств нападения.

С середины 90-х и до настоящего времени высокое качество вооружения и военной техники производства Ижевского электромеханического завода «Купол» и отсутствие аналогов в своём классе обеспечивают АО ИЭМЗ «Купол» заключение контрактов на поставку «Тора» за рубеж. Крупнейшие международные выставки просто не могут обойтись без объединенной экспозиции АО ИЭМЗ «Купол» и Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Завод входит в его состав и работает в одной большой и слаженной системе. ЗРК производства АО ИЭМЗ «Купол» не просто продолжают оставаться востребованным образцом вооружения, конструкторы открывают в нем возможности на долгие годы вперёд. ИЭМЗ сегодня - это научно-производственный комплекс. Разработка новых изделий проводится здесь в инициативном порядке: совершенствуются характеристики спецтехники, ведется широкий спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - сегодня это свыше 20 тем.

В 2017-м на Красной площади на Параде в честь 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Купол» впервые показал его арктическую версию - «Тор-М2ДТ». Вместе с оборонной промышленностью все эти годы «Купол» развивал и гражданское направление.

Сегодня производство настроено здесь на серьёзные и актуальные темы: оборудование для нефтяников и атомных электростанций, тепловая техника, уникальные технологии очистки сточных вод, нанокомпозиты и даже фармацевтические продукты. Освоено крупное инновационное гражданское направление ТВГ (твердотельный волновой гироскоп). И всё это без отвлечения от основной миссии - производства эффективного средства войскового ПВО малой дальности.

Кадры - главное достояние завода, от трудолюбия и квалификации каждого работника зависит успех всего предприятия. Поэтому приоритетными направлениями считаются инвестиции в обучение, переподготовку персонала, индексацию заработной платы, социальные программы. «Купол» не теряет своего лица, с каждым годом он молодеет на глазах - сейчас средний возраст работников всего 41 год, треть штата - молодежь. Молодежные форумы, тренинговые и спортивные мероприятия, конкурсы профмастерства и научно-технические конференции помогают расцветать Ижевскому электромеханическому, придают сил и энергии каждому, кто связан с именем «Купол».

Свой юбилей ИЭМЗ «Купол» встречает на подъеме. В предыдущем году осуществлены сразу несколько отгрузок спецтехники в рамках государственного оборонного заказа. Это значительный объём продукции. И пусть 2016 год был для завода напряженным и основные цеха работали безостановочно в четыре смены - это отразилось на финансовых показателях предприятия. Рост объёмов производства продукции обеспечил увеличение выручки от её реализации и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Так, «Купол» остается крупнейшим налогоплательщиком Удмуртской Республики. Бóльшую часть прибыли от хозяйственной деятельности предприятие направляет на своё развитие - в процессе масштабное техническое перевооружение предприятия. От точечной замены оборудования здесь перешли к комплексному методу обновления технологического парка - целые производственные участки полностью переоснащаются самым современным оборудованием, внедряются новейшие высокопроизводительные и экологичные технологии. Чтобы техника производства ИЭМЗ «Купол» оставалась лучшей в мире, её нужно постоянно совершенствовать. И сегодня основным принципом деятельности АО «ИЭМЗ «Купол» остаются качество продукции, надежность партнерских отношений, стремление к лидерству на мировом уровне.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Ю. И. Борисов:

"Уважаемые работники и ветераны АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»! 20 июня мы отмечаем знаменательное событие – 60-летие со дня основания АО «Ижевский электромеханический завод «Купол». Вот уже более полувека коллектив завода неустанно трудится, поставляя в отечественные Вооруженные Силы передовые средства и технику противовоздушной обороны, выполняя одну из важнейших государственных задач - укрепление обороноспособности нашей страны. Будучи одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, АО «ИЭМЗ «Купол» активно занимается инновационной деятельностью, осуществляет опытно-конструкторские разработки, большинство из которых реализованы в государственные контракты. Результатом высокого профессионализма, добросовестного труда и таланта сотрудников стали известные на весь мир зенитно-ракетные комплексы «Круг», «Куб», «Оса», «Тор», а также высокотехнологичная аппаратура и оборудование, применяемые для широкого спектра систем воздушно-космической обороны. Изготовленные на предприятии системы ПВО находятся на вооружении более чем в 20 странах мира. Сегодня с именем завода «Купол» напрямую связан быстро развивающийся процесс модернизации и перевооружения Вооруженных Сил нашей Родины. Выражаю твердую уверенность в том, что ваш сплоченный коллектив продолжит свои славные трудовые традиции и не уступит завоеванных позиций. Искренне желаю всем доброго здоровья, оптимизма, свершения планов и надежд, дальнейших успехов в работе и научно-исследовательской деятельности на благо Отечества."