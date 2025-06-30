Вертолет Ми-8МТ совершил уникальный перелет на девять тысяч километров
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Вертолет ВВС России Ми-8МТ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Тимин
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8МТ Тихоокеанского флота впервые в новейшей истории военно-морского флота России пролетел более 9 тысяч километров из города Оленегорска в Мурманской области до поселка Монгохто в Хабаровском крае, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
"Впервые в новейшей истории военно-морского флота России вертолетчики авиабазы морской авиации ТОФ совершили уникальный перелет на расстояние более девяти тысяч километров. Маршрут полета проходил от города Оленегорск (Мурманская область) до поселка Монгохто (Хабаровский край)", - сообщил Матвеев.
Новый вертолет Ми-8МТ принят техническими специалистами на авиабазе в Мурманской области. Командир вертолета капитан Сергей Чесноков, летчик-штурман майор Сергей Щеткин и бортовой техник капитан Сергей Кузьминков перегнали вертолет в пункт постоянной дислокации на аэродром "Каменный Ручей" морской авиации Тихоокеанского флота.
За время перелета вертолетчики Тихоокеанского флота 16 раз осуществляли дозаправку на военных аэродромах страны.
Ми-8МТ (модернизированный транспортный) - многоцелевой вертолет среднего класса, модернизированный вариант вертолета Ми-8. По сравнению с Ми-8 изменена форма капотов двигателя, на воздухозаборниках установлены пылезащитные устройства. Выхлопные сопла двигателей овальной формы. На военных вариантах может устанавливаться 7,62-мм или 12,7-мм пулемет в носовой подвижной установке. На строенных боковых держателях могут устанавливаться блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) и пулеметные контейнеры, подвешиваться бомбы калибром 50-250 килограмм. Сверху держателей на направляющих рельсах могут размещаться до шести противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В боковых проемах десантного отделения могут устанавливаться пулеметы и гранатометы.
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29.06.2017
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