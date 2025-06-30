Вертолет Ми-8МТ совершил уникальный перелет на девять тысяч километров



Вертолет ВВС России Ми-8МТ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Илья Тимин Вертолет ВВС России Ми-8МТ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Илья Тимин

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8МТ Тихоокеанского флота впервые в новейшей истории военно-морского флота России пролетел более 9 тысяч километров из города Оленегорска в Мурманской области до поселка Монгохто в Хабаровском крае, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Впервые в новейшей истории военно-морского флота России вертолетчики авиабазы морской авиации ТОФ совершили уникальный перелет на расстояние более девяти тысяч километров. Маршрут полета проходил от города Оленегорск (Мурманская область) до поселка Монгохто (Хабаровский край)", - сообщил Матвеев.

Новый вертолет Ми-8МТ принят техническими специалистами на авиабазе в Мурманской области. Командир вертолета капитан Сергей Чесноков, летчик-штурман майор Сергей Щеткин и бортовой техник капитан Сергей Кузьминков перегнали вертолет в пункт постоянной дислокации на аэродром "Каменный Ручей" морской авиации Тихоокеанского флота.

За время перелета вертолетчики Тихоокеанского флота 16 раз осуществляли дозаправку на военных аэродромах страны.

Ми-8МТ (модернизированный транспортный) - многоцелевой вертолет среднего класса, модернизированный вариант вертолета Ми-8. По сравнению с Ми-8 изменена форма капотов двигателя, на воздухозаборниках установлены пылезащитные устройства. Выхлопные сопла двигателей овальной формы. На военных вариантах может устанавливаться 7,62-мм или 12,7-мм пулемет в носовой подвижной установке. На строенных боковых держателях могут устанавливаться блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) и пулеметные контейнеры, подвешиваться бомбы калибром 50-250 килограмм. Сверху держателей на направляющих рельсах могут размещаться до шести противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В боковых проемах десантного отделения могут устанавливаться пулеметы и гранатометы.