Ракета Ariane 5 успешно вывела спутники связи на орбиту Земли



Модель ракеты "Ариан-5" в музее авиации и космоса, Франция. Фото: wikipedia.org Модель ракеты "Ариан-5" в музее авиации и космоса, Франция. Фото: wikipedia.org

Два спутника, предназначенные для предоставления телекоммуникационных услуг для Индии и стран Европы, Среднего Востока и Африки, были выведены на орбиту спустя 39 минут после старта ракеты

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5, стартовавшая в ночь на четверг с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ), успешно вывела два спутника связи на орбиту Земли. Прямую трансляцию на своем сайте вела компания Arianespace, обслуживающая запуски из Французской Гвианы.

Новая миссия стала для Arianespace седьмой по счету с начала 2017 года. "Этот старт является восьмидесятым успешным запуском Ariane 5 за 14 лет", - говорится в заявлении главы Arianespace Стефана Израэля. Спутники были выведены на орбиту спустя 39 минут после старта ракеты с космодрома.

Первый из них - GSAT-17 - принадлежит Индийской организации космических исследований (ISRO). Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Индии. Его стартовая масса составляла почти 3,5 тонны. Ожидаемый срок службы - 15 лет.

На спутник установлены транспондеры для предоставления услуг телевещания и VSAT. Кроме того, на аппарате размещено оборудование для мобильной спутниковой связи, а также транспондер для ретрансляции данных и обеспечения поисково- спасательных операций. Контракт на его запуск с Arianespace был подписан в ноябре 2015 года.

Второй спутник связи, выведенный на орбиту, - Hellas Sat 3/Inmarsat S EAN. Он находится в собственности британского оператора Inmarsat и греческой компании Hellas-Sat. Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг для стран Европы, Среднего Востока и Африки.

Изначально запуск этого аппарата планировался ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX. Однако из-за неготовности ракеты для запуска спутника в необходимые сроки было принято решение о переносе его на Ariane 5. Контракт с Arianespace был подписан в декабре 2016 года.