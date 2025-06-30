Новый десантный корабль сможет нести малые корабли на воздушной подушке
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Учения НОАК с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр"
Источник: militaryparitet.com
По словам генерального директора Сергея Власова, Невское ПКБ предлагает несколько вариантов больших десантных кораблей разнообразного водоизмещения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Перспективный десантный корабль, который создается для ВМФ РФ, сможет нести на себе и высаживать малые десантные корабли на воздушной подушке. Об этом в интервью ТАСС на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов.
"Если будет новый большой десантный корабль, то в нем смогут базироваться небольшие суда на воздушной подушке. Есть "Зубр", это большой корабль, а есть "Мурены" и ряд других поменьше. И они смогут заходить в доковую камеру нового "десантника", - сказал он.
По словам Власова, Невское ПКБ предлагает несколько вариантов больших десантных кораблей разнообразного водоизмещения.
"В один и тот же объем можно вместить разное оборудование, разное вооружение. По водоизмещению это разные корабли. Тип "Иван Грен" - это одно дело, а если тип "Мистраль" - совершенно другое. Может быть что-то среднее. У "Мистраля" водоизмещение около 20 тысяч тонн", - напомнил Власов.
В десантном корабле необходимо разместить не только людей, но и топливо, вертолеты, катера, десантные средства. "Все в комплексе и определяет, сколько там чего поместится", - рассказал Власов.
Невское ПКБ - единственная в России проектно- конструкторская организация, обладающая компетенциями в проектировании авианесущих и десантных кораблей, а также наземных тренировочных комплексов для авиации.
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29.06.2017
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