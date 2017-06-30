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Невское ПКБ: Россия создает для Арктики перспективный десантный корабль

30.06.2017 ТАСС 340 1
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Arctica
Арктика. Фото: korabley.net

Как сообщил глава Невского ПКБ Сергей Власов, может быть разработан вариант корабля, "который сможет ходить, в том числе и в Арктике, и высаживать десант на льдину"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Вариант перспективного десантного корабля, предназначенного для Арктики, в инициативном порядке создается в России. Об этом в интервью ТАСС на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов.

"Это наши инициативные работы на перспективу. Мы не можем стоять на месте, и предлагаем их флоту. Может быть разработан вариант корабля, который сможет ходить, в том числе и в Арктике, и высаживать десант на льдину", - сказал он.

По словам Власова, технически в высадке десанта на арктические льды "никакой проблемы нет".

"Ходят же наши ледоколы, с них на лед высаживают арктические экспедиции (речь идет о программе дрейфующих станций "Северный полюс" - прим. ТАСС), выгружают технику и так далее", - сказал он.

Корабль такого типа должен быть усиленного ледового класса, иначе его раздавит во льдах. "Пока это лишь задумки, но Арктика является одним из приоритетных направлений для страны. И мы тоже смотрим в этом направлении", - сказал Власов.

В годовом отчете Невского ПКБ, размещенном в открытом доступе, указывается, что "для варианта ДВКД (десантного вертолетоносного корабля-дока - прим. ТАСС) водоизмещением около 15 тысяч тонн будет проработан подвариант десантного корабля для условий Арктики с высадкой десанта на лед".
29.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
9866
№1
30.06.2017 04:50
Отличная идея десантный корабль для Арктики.
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