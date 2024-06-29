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Открыт сбор заявок на премию по продвижению военной техники "Золотая идея"

29.06.2017 РИА Новости 462 0
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Открытие Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге
Открытие Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ объявила сбор заявок на участие в национальной премии в области продвижения российской военной техники "Золотая идея-2017", заявил в среду в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2017), заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Андрей Бойцов.

Лауреатами "Золотой идеи-2016" стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, их авторские коллективы и отдельные сотрудники, непосредственно участвующие в разработке, производстве и продвижении на экспорт вооружения и военной техники, а также средства массовой информации, в том числе МИА "Россия сегодня".

"В рамках морского салона хотелось бы объявить о 17 национальной премии "Золотая идея", которая была учреждена в 2001 году службой для стимулирования экспорта российской военной продукции. С этого дня мы начинаем сбор заявок с организаций, который продлится до 1 ноября текущего года", - сказал Бойцов.

По его словам, в этом году премия будет вручаться в шести номинациях: "За вклад в области разработки продукции военного назначения", "За успехи в области производства продукции военного назначения", "Лучшее предприятие-соисполнитель", "За вклад в повышение конкурентоспособности ПВН", "За личный вклад в решение задач ВТС" и "За вклад в пропаганду ВТС".
28.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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