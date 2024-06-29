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Япония планирует высадить человека на Луну к 2030 году

29.06.2017 ТАСС 349 0
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Аполлон 8
Фотография, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом во время миссии Аполлон 8 в 1968.
Источник: via: reddit.com

JAXA также намерено принять участие в реализации проекта США по строительству новой космической станции на орбите Луны

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Япония к 2030 году хотела бы осуществить высадку космонавта на Луну. О таком намерении объявило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Соответствующее заявление, как передает агентство Kyodo, было сделано на прошедшей при министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий конференции по вопросам перспектив космических исследований. Отмечается, что JAXA также намеревается принять участие в реализации проекта США по строительству новой космической станции на орбите Луны.

Первая высадка человека на Луну была осуществлена США 21 июля 1969 года в рамках программы "Аполлон". На борту "Аполлона-11" на Луну отправились Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин. Добравшись до спутника Земли за восемь дней, астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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США
Япония
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JAXA
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Луна

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