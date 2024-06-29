Япония планирует высадить человека на Луну к 2030 году
|
|
Фотография, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом во время миссии Аполлон 8 в 1968.
Источник: via: reddit.com
JAXA также намерено принять участие в реализации проекта США по строительству новой космической станции на орбите Луны
ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Япония к 2030 году хотела бы осуществить высадку космонавта на Луну. О таком намерении объявило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Соответствующее заявление, как передает агентство Kyodo, было сделано на прошедшей при министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий конференции по вопросам перспектив космических исследований. Отмечается, что JAXA также намеревается принять участие в реализации проекта США по строительству новой космической станции на орбите Луны.
Первая высадка человека на Луну была осуществлена США 21 июля 1969 года в рамках программы "Аполлон". На борту "Аполлона-11" на Луну отправились Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин. Добравшись до спутника Земли за восемь дней, астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта.
|
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.04.2017 Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
13.02.2017 Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
22.12.2016 Япония решила создать свой первый луноход
21.12.2016 Япония запустила вторую компактную ракету на твердом топливе "Эпсилон"
07.12.2016 "Россия поможет США проложить путь к Марсу и Луне"
19.05.2016 Япония планирует запустить зонд на Луну в 2019 году
21.04.2015 Япония запланировала полет на Луну
05.08.2014 Россия не полетит на Марс с США