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Глава Роскосмоса представил и.о. главы Центра Хруничева коллективу предприятия

29.06.2017 ТАСС 253 0
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ГКНПЦ имени Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева
Источник: www.ntv.ru

Игорь Комаров отметил, что Алексей Варочко много лет проработал в ракетно-космической отрасли, является настоящим профессионалом и грамотным руководителем

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров представил коллективу Центра Хруничева Алексея Варочко, который был назначен на должность и.о. гендиректора предприятия, сообщили в среду в дирекции по коммуникациям Центра Хруничева.

"Андрей Калиновский (бывший глава Центра Хруничева - прим. ТАСС) начал реализацию программы финансового оздоровления предприятия, и в Центре Хруничева сделано уже многое. Алексей Варочко, который много лет проработал в ракетно-космической отрасли и долгое время руководил КБ "Мотор", продолжит преобразования. Алексей Григорьевич - настоящий профессионал и грамотный руководитель, уверен, что под его руководством одна из крупнейших компаний отрасли продолжит поступательно развиваться", - сказал Комаров, которого цитирует пресс-служба Центра Хруничева.

Алексей Варочко родился 28 марта 1955 года в деревне Бородинка (Брянская область). Выпускник Московского авиационного института по специальности "Электрооборудование летательных аппаратов", Московского автомобильно-дорожного института по специальности "Автомобильная электроника". Работал сборщиком изделий на Машиностроительном заводе им. М. В. Хруничева, после окончания МАИ пришел в КБ "Мотор" (в настоящее время - филиал ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры"), где прошел путь от инженера до директора - главного конструктора. С 2015 года до нынешнего назначения занимал должность замгендиректора ЦЭНКИ - директора и главного конструктора КБ "Мотор". Доктор экономических наук, профессор, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос

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