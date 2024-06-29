Путин: РФ будет наращивать военный потенциал для защиты от возможных агрессоров



Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам президента РФ, "только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров.

"Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризисов, конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют от нас постоянно совершенствовать военную организацию государства. Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия", - заявил он встрече с выпускниками высших военных учебных заведений РФ.

"За последние годы российская армия заметно укрепилась, вырос профессионализм офицерского корпуса, что убедительно продемонстрировала и операция против террористов в САР, - подчеркнул он. - Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность боевой учебы".

Президент заметил, что предстоит еще очень много сделать для укрепления всех силовых структур России, и выразил надежду, что военные будут безупречно выполнять все поставленные задачи, честно и преданно служить России. Путин поднял тост "за офицеров России, за продолжение победных традиций Вооруженных сил, за нашу великую Родину!"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за годы учебы выпускники военных вузов показали блестящие знания и навыки воинского мастерства, отличились настойчивостью и целеустремленностью. Он отметил, что многие из них награждены государственными наградами, удостоены звания Герой Российской Федерации.

"Уверен, что ваш опыт и высокий уровень подготовки позволят вам и в дальнейшем эффективно отстаивать национальные интересы, - сказал Шойгу. - Совсем скоро вы прибудете к новым местам назначения, вас ждет трудная, но вместе с тем интересная служба. Решение сложных и ответственных задач потребует от вас полной самоотдачи, высочайшей дисциплинированности, требовательности к себе и подчиненным". Министр добавил, что руководство страны и Министерства обороны рассчитывает на этих офицеров, а они оправдают высокое доверие и станут надежной опорой государства.

В завершение торжественной части глава Минобороны предложил тост "За нашу великую Родину и ее доблестные Вооруженные силы! За президента России! За благополучие всех присутствующих!" Министр пожелал всем крепкого здоровья и успешной военной карьеры.

Прием в Кремле

В торжественном приеме, который традиционно проходит в Большом Кремлевском дворце, принимают участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России. На прием в Кремль приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.