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ОДК завершит испытания новых морских двигателей к концу 2017 года

29.06.2017 ТАСС 643 2
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ОАО "УК "ОДК"
Эмблема ОАО "УК "ОДК"
Источник: www.aviationunion.ru

При этом в корпорации уточнили, что облик морского двигателя пятого поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Испытания трех типов новых морских двигателей российского производства планируется завершить к концу 2017 года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"Испытания двигателей морского назначения М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ "Реверс" и агрегатов М35Р-1, М35Р-2, М70Р планируется завершить к концу 2017 года", - сообщили в пресс-службе ОДК. Специалисты ОДК уже начали испытания газотурбинных двигателей морского назначения М90ФР. Эти двигатели сейчас являются самыми востребованными на флоте.

"Двигатели М90ФР, подлежащие производству в рамках ОКР, изготовлены. Двигатель №1 прошел первый этап специальных заводских испытаний. Двигатель №2, предназначенный для проведения квалификационных испытаний, собран, смонтирован на испытательном стенде мощностью до 40 МВт, начаты его предъявительские испытания", - рассказали в ОДК.

Первые агрегаты с двигателями М90ФР будут поставлены для нужд ВМФ в 2018 году.

Опытно-конструкторская работа "М90ФР" - одна из трех ОКР по тематике морских газотурбинных двигателей (ГТД), которые создает ПАО "ОДК - Сатурн". В РФ будет освоено серийное производство ГТД М90ФР мощностью 27 500 лошадиных сил для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. ОКР выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и "ОДК - Сатурн" от 2014 года.

Также ведется ОКР по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 тыс. лошадиных сил и ОКР по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на российских кораблях.

При этом в корпорации уточнили, что облик морского двигателя пятого поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через три года. "По нашим оценкам, облик морского газотурбинного двигателя пятого поколения может быть определен к 2018-2019 году, первый опытный образец может быть создан через 2,5-3 года, в дальнейшем - испытания", - сообщили в ОДК.

Для формирования научно-технического задела и разработки перспективных морских газотурбинных двигателей и энергетических установок корпорация планирует выполнить ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания и другие работы.

"В инициативном порядке специалисты ПАО "ОДК - Сатурн" провели комплекс расчетно-исследовательских работ по совершенствованию параметров цикла базового газогенератора, которые влияют на мощность и экономичность будущих морских двигателей", - сообщили в ОДК.

Дальнейшее развитие морских двигателей может быть направлено по пути увеличения мощности, а также повышения их КПД, напомнили в пресс-службе корпорации.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
М-55
Компании
Минпромторг РФ
ОДК УК
Ростех

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Военкор
127
№1
29.06.2017 16:43
"Испытания двигателей морского назначения М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ "Реверс" и агрегатов М35Р-1, М35Р-2, М70Р планируется завершить к концу 2017 года"
И ни единого слова про агрегат М55Р который будет ставиться на фрегаты 22350! Когда будет собран первый агрегат М55Р, когда будут проходить его испытания, и вообще будут ли эти испытания! Главное вообще нигде нет никакой информации про агрегат М55Р!!!
-2
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RU
BorSch
3773
№2
29.06.2017 17:46
Цитата, Военкор сообщ. №1
Попробуйте прочитать чуть дальше заголовка.
+1
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