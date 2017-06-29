ОДК завершит испытания новых морских двигателей к концу 2017 года



Эмблема ОАО "УК "ОДК"

Источник: www.aviationunion.ru Эмблема ОАО "УК "ОДК"Источник: www.aviationunion.ru

При этом в корпорации уточнили, что облик морского двигателя пятого поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Испытания трех типов новых морских двигателей российского производства планируется завершить к концу 2017 года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"Испытания двигателей морского назначения М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ "Реверс" и агрегатов М35Р-1, М35Р-2, М70Р планируется завершить к концу 2017 года", - сообщили в пресс-службе ОДК. Специалисты ОДК уже начали испытания газотурбинных двигателей морского назначения М90ФР. Эти двигатели сейчас являются самыми востребованными на флоте.

"Двигатели М90ФР, подлежащие производству в рамках ОКР, изготовлены. Двигатель №1 прошел первый этап специальных заводских испытаний. Двигатель №2, предназначенный для проведения квалификационных испытаний, собран, смонтирован на испытательном стенде мощностью до 40 МВт, начаты его предъявительские испытания", - рассказали в ОДК.

Первые агрегаты с двигателями М90ФР будут поставлены для нужд ВМФ в 2018 году.

Опытно-конструкторская работа "М90ФР" - одна из трех ОКР по тематике морских газотурбинных двигателей (ГТД), которые создает ПАО "ОДК - Сатурн". В РФ будет освоено серийное производство ГТД М90ФР мощностью 27 500 лошадиных сил для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. ОКР выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и "ОДК - Сатурн" от 2014 года.

Также ведется ОКР по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 тыс. лошадиных сил и ОКР по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на российских кораблях.

При этом в корпорации уточнили, что облик морского двигателя пятого поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через три года. "По нашим оценкам, облик морского газотурбинного двигателя пятого поколения может быть определен к 2018-2019 году, первый опытный образец может быть создан через 2,5-3 года, в дальнейшем - испытания", - сообщили в ОДК.

Для формирования научно-технического задела и разработки перспективных морских газотурбинных двигателей и энергетических установок корпорация планирует выполнить ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания и другие работы.

"В инициативном порядке специалисты ПАО "ОДК - Сатурн" провели комплекс расчетно-исследовательских работ по совершенствованию параметров цикла базового газогенератора, которые влияют на мощность и экономичность будущих морских двигателей", - сообщили в ОДК.

Дальнейшее развитие морских двигателей может быть направлено по пути увеличения мощности, а также повышения их КПД, напомнили в пресс-службе корпорации.