Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Перспективный патрульный корабль "Иван Папанин" обеспечит интересы России в Арктике

29.06.2017 ТАСС 397 0
0
Понравилась новость?
 +2
Иван Папанин
Модель патрульного корабля "Иван Папанин"
Источник: sudostroenie.info

Корабль также будет заниматься поисково-спасательным обеспечением и решением научно-исследовательских задач

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Перспективный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет обеспечивать национальные интересы России в Арктике и сможет выполнять спасательные операции. Об этом журналистам на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт- Петербурге рассказал главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Виктор Чирков.

"Этот корабль будет не только обеспечивать национальные интересы РФ в арктической среде, но также будет заниматься поисково-спасательным обеспечением и решением научно-исследовательских задач", - сказал он.

По словам Чиркова, в этот проект был заложен максимум задач, который будут решать корабли подобного класса.

"Он может спокойно осуществлять ледовую проводку различных кораблей, у него есть оружие, которое обеспечит безопасность конвоирования кораблей, радиоэлектронные средства, спасательные средства, а также модульные контейнеры, в которые можно ставить любое оборудование, включая поисково-спасательное", - перечислил Чирков. При необходимости на этом корабле может базироваться вертолет.

"Учитывая весь опыт применения Военно-морского флота в северных широтах, я бы сказал, что нам нужны корабли именно такого класса, которые нам позволят решать многие функции", - подчеркнул он.

"Военно-морской флот уже примет решение, на каком флоте этот корабль будет служить. Скорее всего, на Северном", - добавил Чирков.

Первый корабль

В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

Первый корабль этого проекта - "Иван Папанин" - был заложен 19 апреля этого года. Его планируют сдать флоту к 2021 году.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Чирков Виктор
Проекты
2020-й год
23550
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 22:19
  • 24
"Калашников" с крыльями
  • 29.06 22:17
  • 3
В России началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой"
  • 29.06 22:16
  • 1
"Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
  • 29.06 22:13
  • 7
На военно-морском салоне в Петербурге представят проект оснащенного 24 "Калибрами" корвета
  • 29.06 21:50
  • 3
«Проект 941-бис» новый подводный Авианосец России
  • 29.06 21:42
  • 7
Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
  • 29.06 21:15
  • 9
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 29.06 20:37
  • 11
В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
  • 29.06 20:33
  • 21
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 29.06 20:26
  • 6
Всем спасибо, все свободны
  • 29.06 20:22
  • 1
Отряд 12-го ГУ МО РФ проводит экологическую очистку Новой Земли
  • 29.06 19:53
  • 6
F-22 и 2060 год
  • 29.06 19:36
  • 5135
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.06 17:46
  • 2
ОДК завершит испытания новых морских двигателей к концу 2017 года
  • 29.06 15:21
  • 23
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
другие обсуждаемые темы