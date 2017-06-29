На военно-морском салоне в Петербурге представят проект оснащенного 24 "Калибрами" корвета
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Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник: Reuters
Гендиректор Крыловского государственного научного центра заявил, что "новый корвет - следующий шаг в совершенствовании тактико-технических характеристик кораблей этого класса"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концептуальный проект корвета, который получит на вооружение 24 противокорабельных ракетных комплекса "Калибр" вместо восьми у своих предшественников. Он будет представлен на военно-морском салоне в Петербурге, заявил ТАСС гендиректор КГНЦ Владимир Никитин.
"Новый корвет - следующий шаг в совершенствовании тактико-технических характеристик кораблей этого класса. Его разработка не связана с тем, что корабли проектов 20380, 20385 и 20386 не удовлетворяют требованиям ВМФ РФ. Мы получили чисто практические доказательства, что на кораблях столь малого водоизмещения может быть установлено высокоточное оружие большой дальности с обычной боевой частью и при этом с большим количеством ячеек универсальных пусковых установок (УВПУ). В настоящее время даже такие небольшие корабли могут нести стратегическое оружие, в этом отличие современных корветов от кораблей прошлого века, которые несли службу в прибрежных водах", - сказал он.
По словам Никитина, эти проекты корвета и универсального десантного корабля являются опережающими, инициативными разработками центра. Его ученые и специалисты применили новую технологию при создании формы корпуса корвета, что позволило получить большой выигрыш по снижению сопротивления движению. Так как при создании корабля не было задачи увеличения скорости хода, за счет новой формы корпуса стало возможным снизить мощность энергетической установки и, тем самым, уменьшить ее габариты. Благодаря этому удалось увеличить количество ячеек УВПУ для размещения ударного вооружения до 24 единиц против восьми на корвете проекта 20385 при сохранении аналогичных размеров и водоизмещения.
"Ноу-хау связаны с формой корпуса, снижающей волновое сопротивление вдвое, а общее - на четверть при полной скорости хода. Цифры подтверждены результатами испытаний в наших опытовых бассейнах", - уточнил глава КГНЦ.
Нормальное водоизмещение корвета составит 1980 т, скорость полного хода - 30 узлов, дальность хода - 3500-4000 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 90 чел. Главная энергетическая установка - типа CODAG мощностью 31600 л.с. Корабль будет оснащаться различными типами вертикальных пусковых установок для размещения различного ракетного вооружения, также предусмотрена установка двух четырехтрубных торпедных аппаратов калибра 324 мм, артиллерийской установки калибра 100 мм и двух малокалиберных зенитных артиллерийских комплексов калибра 30 мм. По требованию заказчика может быть размещен вертолет.
По мнению Владимира Никитина, серия майских совещаний, проведенных президентом РФ в Сочи с руководителями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса, внесли серьезные коррективы в проект государственной программы вооружения на 2018-2025 годы. "Для Военно-морского флота, как следует из официальных заявлений, предусматривается строительство атомных и дизель-электрических подводных лодок, фрегатов, корветов, тральщиков и судов обеспечения. Вместе с тем, решение вопросов о сроках реализации проектов боевых надводных кораблей океанской зоны, как основы сбалансированного ВМФ, также становится все более актуальным", - подчеркнул Владимир Никитин.
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28.06.2017
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beka1
1089
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№1
29.06.2017 01:13
Лучше бы предложили проект нормального сбалансированного корвета с упором на задачи ПЛО с работоспособным ЗРК самообороны. А если приспичило насытить флот дешевыми носителями Калибров способными поражать цели из своих тер.вод, построить баржи набитые Калибрами выйдет куда дешевле
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NANOBOT
912
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№2
29.06.2017 08:34
Про баржи им только ленивый не советовал, но они предлагают то, что хотят военные и на что способна ОСК, то есть максимум на серийное производство водоизмещением не выше корвета. И похоже, из-за урезания расходов на ВМФ в ГПВ-2025 всем придется довольствоваться звездюками смерти. Вот если бы не закупали облигации ФРС..., но, видимо, не так страшно НАТО, как нам вещают.
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askme
13
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№3
29.06.2017 08:47
Здесь нет данных, но вообще-то на этом корвете планируют мощное для корветов ПВО из 16 дальних и 32 ближнего радиуса ракет Редута. Так что по факту получается половина Орли Берка по ударной огневой мощи и мощи ПВО... Даже вертолет предусмотрен, но пока без ангара, т.е. временное базирование с доп. опцией на постоянное при желании. Также есть ГАС, характерная для корветов серии 20380. Так что неплохой кораблик. В сочетании с модульным 20386 дальней зоны - гроза морей. Вполне серьезно. Пусть на кошках тренируются пока. А не на мега-проектах типа Лидер и перспективный авианосец. Нужно время для прочистки мозгов, разминки затекших мышц и у НИИ в ВПК и у проектировщиков и у промышленности в области надводного кораблестроения, особенно в связке со смежниками типа истории с Полиментом и Редутом.. Пусть стараются. Тем более, что в Крыловском центре одни старики были еще совсем недавно..
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Павел 1978
8229
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№4
29.06.2017 09:30
лишь бы МФРЛК Заслон пошёл,
вот куда надо все силы бросать и не сводить глаз!!!
а количество ячеек увеличить дело не хитрое
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Терентий_410
34
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№5
29.06.2017 10:06
А доработать задел фрегатов 11356 под 24 "Калибра" не слабо?
Места предостаточно.
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EDDISONN
574
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№6
29.06.2017 10:22
вижу 32 ячейки ВПУ, то есть это либо ударник с никакущим ПВО, либо все же калибров будет не 24 а 16, тогда уже сбалансированнее - будет пво с 8 ракетами большой дальности, и 32 малой (по 4 ракеты в ячейке)
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Данилович
175
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№7
29.06.2017 22:13
Цитата, beka1 сообщ. №1
Лучше бы предложили проект нормального сбалансированного корвета с упором на задачи ПЛО с работоспособным ЗРК самообороны. А если приспичило насытить флот дешевыми носителями Калибров способными поражать цели из своих тер.вод, построить баржи набитые Калибрами выйдет куда дешевле
В бульбовом отсеке ГАС.
Из 24 ВПУ можно вплоть до 8-ми использовать для противолодочных 91Р1 с радиусом 50 км.
Плюс 2х4 324мм. торпедных аппарата.
Плюс противолодочный вертолет.
Вы считаете этого ПЛО мало для корвета водоизмещением 2000 тонн?
Что касается ПВО, то 8 большой дальности + 36 малой дальности, размещаются независимо от 24 ВПУ Калибра. + АК100 + 2 30мм автомата ближней зоны.
Этого ПВО мало???
Как по мне то проект корвета "Бриз" оставил в глубокой заднице нынешние фрегаты водоизмещением 4000 тонн.
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