

Стрельба из противотанкового ракетного комплекса 9К111 "Фагот" советского производства военнослужащими грузинской армии в ходе противотанковых учений. Вазиани, июнь 2017 года

Источник: министерство обороны Грузии Стрельба из противотанкового ракетного комплекса 9К111 "Фагот" советского производства военнослужащими грузинской армии в ходе противотанковых учений. Вазиани, июнь 2017 годаИсточник: министерство обороны Грузии

Как пишет газета "Коммерсантъ" в статье Георгия Двали "США попытались купить в Грузии оружие для сирийской оппозиции. Тбилиси опасается попадания вооружений в руки курдов", международная организация по исследованию коррупции обнародовала информацию об опосредованных переговорах между Пентагоном и Министерством обороны Грузии по закупке оружия советского производства для его последующей передачи сирийской оппозиции. По данным "Ъ", Тбилиси отказался продавать оружие компании-посреднику до получения гарантий того, что оно не попадет в руки курдских отрядов, поскольку в этом случае Грузия рисковала испортить отношения с Турцией. В грузинском Минобороны назвали информацию о заключении грузино-американского контракта по поставкам оружия в Сирию "беспочвенной дезинформацией".

Первой об опосредованных переговорах между Пентагоном и Минобороны Грузии по закупке оружия советского производства сообщила оппозиционная телекомпания "Рустави-2", близкая к экс-президенту Михаилу Саакашвили. В интервью этой телекомпании региональный редактор проекта "Исследования организованной преступности и коррупции" (ИОПК) Дейв Блос заявил, что давно интересуется практикой Пентагона по закупке в постсоветских и посткоммунистических странах оружия советского производства для поставки группировкам, действующим во многих странах мира, в том числе в Сирии.

Согласно итогам журналистского расследования ИОПК и "Рустави-2", США уже несколько месяцев при посредничестве компании Alliant techsystems operations ведут переговоры с правительством Грузии о закупке оружия. Более того, телекомпания продемонстрировала в эфире несколько документов, в том числе американо-грузинский контракт о поставках оружия общей стоимостью $1 855 251 для нужд сирийской оппозиции.

Причем Пентагон, согласно документам, якобы уже оформил контракт с Alliant techsystems operations. "Эти документы опубликованы на официальном сайте Пентагона",- заметил Дейв Блос, посетовав, что не смог получить в Тбилиси или Вашингтоне ответа на вопрос, о каком именно оружии идет речь и каким группировкам оно предназначено.

По утверждению господина Блоса, после того как он отправил запрос в Вашингтон, с сайта американского оборонного ведомства "загадочным образом" исчезло упоминание о том, что оружие, закупаемое в Грузии, предназначалось для сирийской оппозиции. Но осталась информация о самих переговорах по закупке оружия без уточнения производителя.

Руководитель пресс-службы Министерства обороны Нино Толордава в разговоре с "Ъ" назвала сообщение "Рустави-2" о заключении грузино-американского контракта по поставкам оружия в Сирию "беспочвенной дезинформацией и вызовом для безопасности страны".

При этом директор научно-производственного центра "Дельта" Министерства обороны Грузии Уча Дзодзуашвили рассказал: его организация ведет интенсивные переговоры с американскими коллегами о закупке Пентагоном новейшего оружия, произведенного в Грузии, но не для сирийской оппозиции, а для американской армии.

Что касается "советского оружия", предназначенного сирийской оппозиции, Минобороны Грузии ответило на все вопросы по этому поводу специальным заявлением, в котором категорически отвергло достоверность утверждения о заключении контракта с Alliant techsystems operations. В заявлении говорится, что Alliant techsystems operations не предоставило "сертификат конечного пользователя", а без такого сертификата экспорт оружия из Грузии запрещен.

По данным "Ъ", имеется в виду, что Тбилиси так и не получил гарантии непопадания оружия в руки бойцов курдских группировок. Такое развитие событий могло вызвать крайнее раздражение соседней Турции и рисковать отношениями с Анкарой грузинские власти не захотели - даже с учетом близкого партнерства с США.

То, что именно "турецко-курдский" вопрос и стал причиной срыва переговоров и отказа от заключения контракта по поставкам старого оружия, в беседе с "Ъ" предположил и бывший ректор дипломатической академии Тбилиси Иосиф Цинцадзе. "Разумеется, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был бы вне себя от ярости, узнав, что Грузия, пусть опосредованно, но поставила оружие курдам",- заявил эксперт. Впрочем, по его словам, в любом случае ресурсы грузинской армии по экспорту "советского оружия" резко ограничены: "Очень много оружия в качестве трофеев увезли русские во время августовской войны 2008 года. А многое из того, что осталось, уже непригодно к использованию в боевых целях".