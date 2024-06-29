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Подписаны контракты на поставку двух самолетов-амфибий Бе-200 в Китай

29.06.2017 bmpd.livejournal.com 420 0
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Источник: ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

Как сообщило ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева", 26 июня 2017 года в Таганроге подписан контракт между ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd. на поставку двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом на еще два Бе-200 в Китайскую Народную Республику. Данный контракт стал развитием меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного во время Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2016.

Кроме того, подписаны контракты на поставку двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создания сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава на территории Китайской Народной Республики.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Бе-103
Бе-200
Компании
ТАНТК им. Бериева

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