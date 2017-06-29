F-22 и 2060 год
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Стелс-истребитель F-22 в полете
Источник: фото Lockheed Martin
ВВС США планируют держать на вооружении стелс-истребители F-22 до 2060 года, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на yahoo.com (26 июня).
С этой целью ВВС проведут ряд модернизаций этого самолета, в бюджет 2018 финансового года заложены 624 млн долл США (НИОКР) и 398,5 млн (на проведение работ), заявил генерал Арнольд Бунч (Arnold Bunch). Сообщается, что это решение стало неожиданностью для "сообщества F-22", так как были сомнения, что самолет может так долго быть современным. Однако известно, что конструкция истребителя обладает огромной прочностью и надежностью.
По расчетам специалистов, F-22 может летать 12 тыс часов без модернизации, полный летный ресурс может достичь 15 тыс часов.
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28.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Сергей-82
9859
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№1
29.06.2017 05:11
50 лет Карл,куда катится научный прогресс.
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Алексей60
1911
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№2
29.06.2017 07:45
Цитата, q
Первая предсерийная машина поднялась в воздух 7 сентября 1997 года...Серийное производство самолёта началось в 2001 году. 14 января 2003 года первый F-22 поступил на военную базу «Неллис», находящуюся в пустыне Невада.
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Jon_Silver
70
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№3
29.06.2017 09:21
Цитата, q
50 лет Карл,куда катится научный прогресс.За такие деньги можно и 100 лет держать на вооружении. А в реальности все будет зависеть от возможностей потенциальных противников. Против папуасов можно на Миг-21 летать.
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Сергей-82
9859
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№4
29.06.2017 14:28
Цитата, Jon_Silver сообщ. №3Я имел в виду,что прогресс в области ЛТХ встал в авиации: 5-е поколение не отличается по ЛТХ от 4-го,в вертолетах добрые старые Ми-24 и Кобра не сильно уступают Апач и Ми-28,нужен рывок,у вертолетов это будет увеличение скорости до 450-500 км и потолка до 10 км,в авиации это выход на рабочие скорости в 3-3,5 маха и дальность 5000-6000 км на внутреннем топливе.
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Т-70
1539
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№5
29.06.2017 19:07
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Я имел в виду,что прогресс в области ЛТХ встал в авиации: 5-е поколение не отличается по ЛТХ от 4-гоНу если двухсредные разрабатывать(воздух-комос). А так-то в области аэродинамики,дальше двигаться не куда.
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Сергей-82
9859
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№6
29.06.2017 19:53
Цитата, Т-70 сообщ. №5
Ну если двухсредные разрабатывать(воздух-комос). А так-то в области аэродинамики,дальше двигаться не куда.Гиперзвук у самолетов,ракетное оружие на гиперзвуке,но тогда самолеты будут скорей всего БПЛА,ну или пилотируемые и БПЛА,я думаю не развались СССР то мы и США были бы близки к этому.
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