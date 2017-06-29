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F-22 и 2060 год

29.06.2017 Военный паритет 710 6
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Стелс-истребитель F-22 в полете
Стелс-истребитель F-22 в полете
Источник: фото Lockheed Martin

ВВС США планируют держать на вооружении стелс-истребители F-22 до 2060 года, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на yahoo.com (26 июня).

С этой целью ВВС проведут ряд модернизаций этого самолета, в бюджет 2018 финансового года заложены 624 млн долл США (НИОКР) и 398,5 млн (на проведение работ), заявил генерал Арнольд Бунч (Arnold Bunch). Сообщается, что это решение стало неожиданностью для "сообщества F-22", так как были сомнения, что самолет может так долго быть современным. Однако известно, что конструкция истребителя обладает огромной прочностью и надежностью.

По расчетам специалистов, F-22 может летать 12 тыс часов без модернизации, полный летный ресурс может достичь 15 тыс часов.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Сергей-82
9859
№1
29.06.2017 05:11
50 лет Карл,куда катится научный прогресс.
+4
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RU
Алексей60
1911
№2
29.06.2017 07:45
Цитата, q
Первая предсерийная машина поднялась в воздух 7 сентября 1997 года...Серийное производство самолёта началось в 2001 году. 14 января 2003 года первый F-22 поступил на военную базу «Неллис», находящуюся в пустыне Невада.
0
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CH
Jon_Silver
70
№3
29.06.2017 09:21
Цитата, q
50 лет Карл,куда катится научный прогресс.
За такие деньги можно и 100 лет держать на вооружении. А в реальности все будет зависеть от возможностей потенциальных противников. Против папуасов можно на Миг-21 летать.
0
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RU
Сергей-82
9859
№4
29.06.2017 14:28
Цитата, Jon_Silver сообщ. №3
Я имел в виду,что прогресс в области ЛТХ встал в авиации: 5-е поколение не отличается по ЛТХ от 4-го,в вертолетах добрые старые Ми-24 и Кобра не сильно уступают Апач  и Ми-28,нужен рывок,у вертолетов это будет увеличение скорости до 450-500 км и потолка до 10 км,в авиации это выход на рабочие скорости в 3-3,5 маха и дальность 5000-6000 км на внутреннем топливе.
+3
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RU
Т-70
1539
№5
29.06.2017 19:07
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Я имел в виду,что прогресс в области ЛТХ встал в авиации: 5-е поколение не отличается по ЛТХ от 4-го
    Ну если двухсредные разрабатывать(воздух-комос). А так-то в области аэродинамики,дальше двигаться не куда.
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RU
Сергей-82
9859
№6
29.06.2017 19:53
Цитата, Т-70 сообщ. №5
Ну если двухсредные разрабатывать(воздух-комос). А так-то в области аэродинамики,дальше двигаться не куда.
Гиперзвук у самолетов,ракетное оружие на гиперзвуке,но тогда самолеты будут скорей всего БПЛА,ну или пилотируемые и БПЛА,я думаю не развались СССР то мы и США были бы близки к этому.
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