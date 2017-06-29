F-22 и 2060 год



Стелс-истребитель F-22 в полете

Источник: фото Lockheed Martin Стелс-истребитель F-22 в полетеИсточник: фото Lockheed Martin

ВВС США планируют держать на вооружении стелс-истребители F-22 до 2060 года, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на yahoo.com (26 июня).

С этой целью ВВС проведут ряд модернизаций этого самолета, в бюджет 2018 финансового года заложены 624 млн долл США (НИОКР) и 398,5 млн (на проведение работ), заявил генерал Арнольд Бунч (Arnold Bunch). Сообщается, что это решение стало неожиданностью для "сообщества F-22", так как были сомнения, что самолет может так долго быть современным. Однако известно, что конструкция истребителя обладает огромной прочностью и надежностью.

По расчетам специалистов, F-22 может летать 12 тыс часов без модернизации, полный летный ресурс может достичь 15 тыс часов.