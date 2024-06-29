Путин отметил важность Международного военно-морского салона для России
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Российский флот. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VIII Международного военно-морского салона (МВМС) в Санкт-Петербурге, отметив роль мероприятия в продвижении российской военной продукции на мировые рынки.
"На протяжении многих лет МВМС служит площадкой для делового общения специалистов из разных стран по широкому кругу вопросов развития военно-технического сотрудничества и международной кооперации, способствует продвижению российского продукции военного назначения на мировые рынки", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность, что в этом году салон сможет заинтересовать профессионалов и гостей, а также даст возможность российским производителям привлечь зарубежные инвестиции и сформировать пакет новых, перспективных заказов.
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28.06.2017
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