В ДВОКУ поступили новейшие армейские мотовездеходы
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Мотовездеход АМ-1 для спецназа
Источник: bastion-opk.ru
ЦАМТО, 28 июня. В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) поступила партия новейших армейских вездеходов АМ-1 отечественного производства.
В ближайшее время техника будет подготовлена к эксплуатации и использована для организации учебного процесса.
Армейский вездеход АМ-1 предназначен для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, проводимых в разных климатических условиях.
В настоящее время мотовездеход уже используется в Воздушно-десантных войсках, а также поступает на вооружение армейских спецподразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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28.06.2017
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