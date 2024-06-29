В ДВОКУ поступили новейшие армейские мотовездеходы



Мотовездеход АМ-1 для спецназа

Источник: bastion-opk.ru Мотовездеход АМ-1 для спецназаИсточник: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 28 июня. В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) поступила партия новейших армейских вездеходов АМ-1 отечественного производства.

В ближайшее время техника будет подготовлена к эксплуатации и использована для организации учебного процесса.

Армейский вездеход АМ-1 предназначен для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, проводимых в разных климатических условиях.

В настоящее время мотовездеход уже используется в Воздушно-десантных войсках, а также поступает на вооружение армейских спецподразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.